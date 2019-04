Na Slovensko dorazila zmena počasia: VÝSTRAHA v týchto krajoch, pozor na dážď aj búrky

Dnes má byť oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď, prehánky, miestami búrky a vo vyšších polohách sa môže objaviť sneženie. Ojedinele, najmä na strednom Slovensku, Spiši a Gemeri, budú zrážky aj výdatné. Na západe sa očakáva postupne čiastočne zmenšená oblačnosť.

Najvyššia denná teplota vystúpi len na 8 až 13, v južnej polovici západného Slovenska a na Zemplíne, Šariši a v Above na 14 až 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo 1 stupňa. Fúkať má slabý premenlivý, miestami juhovýchodný vietor do 20 km/h, ktorý však pri búrkach prechodne zosilnie. Dnes by mohlo napadnúť do 10 mm zrážok, v centrálnej časti Slovenska a na Spiši a Gemeri miestami 10 až 35 mm, ojedinele aj viac.

Zdroj: SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred dažďom, ktorá platí od 8. hodiny ráno do sobotňajšej polnoci, a to pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj.

"Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ na svojej stránke.

Lavínové nebezpečenstvo

V pohoriach posledný týždeň prevláda typická jarná situácia, ktorá prinášala firnovatenie snehu, ktorý počas noci zamrzol a v priebehu dňa rozmrzol. Počas dnešného dňa pretrváva vplyvom dažďa, ktorý znižuje stabilitu snehovej pokrývky dopoludnia do 1800 m n.m. mierne lavínové nebezpečenstvo, t.j. 2.stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní platí tento stupeň vo všetkých výškových pásmach. Sneh z posledného sneženia je vplyvom slnka, tepla a nočného mrazu všeobecne dobre stabilizovaný na väčšine miest. Lokálne na strmých svahoch, kde je snehový profil premočený, môžno očakávať samovoľné lavíny a splazy z mokrého snehu. Na trávnatých svahoch stredných polôh, kde bude sneh mokrý v celom profile (väčšinou do 1500 m) môžu padať aj kĺzavé (základové) lavíny. Lavínové nebezpečenstvo v priebehu dňa vplyvom dažďa stúpa.