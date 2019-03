Na Slovensko udrie silný vietor: VIDEO Už o pár hodín, meteorológovia varujú, dosiahne až 160km/h!

BRATISLAVA – Naše územie sa síce ocitne v teplom sektore tlakovej níže, kedy k nám od juhozápadu bude prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, no pred jeho silou meteorológovia varujú viaceré kraje.

Mapa zobrazuje aktuálne prúdenie vetra.

Výstraha 2. stupňa pred vetrom na horách bola vydaná pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad. Platnosť nadobúda od dnešnej desiatej hodiny večer. Trvať by mala do piatka do druhej hodiny rannej.

V menovaných regiónoch sa na horách v polohách nad približne 1500 metrov nad morom miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h).

Zdroj: SHMÚ

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ avizuje SHMÚ.

Pred vetrom varujú meteorológovia aj väčšinu okresov Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Výstraha 1. stupňa platí od dnešnej 18. hodiny do štvrtka 20. hodiny.

V okresoch vyznačených žltou farbou sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 18 až 21 m/s (65 až 75 km/h).

Zdroj: SHMÚ

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ konštatuje meteorologický ústav.