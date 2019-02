PRÁVE TERAZ Protestujúci farmári zablokovali most SNP: Doprava v Bratislave kolabuje

BRATISLAVA - Počas dnešného rokovania vlády sa na pozvanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zúčastnili aj zástupcovia nespokojných farmárov z celého Slovenska, ktorí v utorok (19. 2.) prišli na niekoľkodňový protest do Bratislavy. Protesty farmárov však skritizovala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná. Po rokovaní vlády s farmármi došlo k protestnému zablokovaniu ťahu na most SNP.

Podľa aktuálnych informácií skupina farmárov zablokovala cestu z mosta SNP a aj Tyršovo nábrežie. Podľa ich vlastných slov sa s vládou nedohodli. Ľudia, ktorí cestovali verejnou dopravou boli nútení vystúpiť z autobusu a ísť po svojich.

Farmári vyzývajú na účasť zajtrajšieho protestu, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Za slušné Slovensko. Situáciu kritizuje aj samotný Juraj Šeliga zo spomínanej iniciatívy, ktorý sa na mieste blokácie nachádza tiež.

Policajné zložky sa snažia presvedčiť protestujúcich farmárov, aby sa stiahli z vozovky. Farmári tento postoj momentálne odmietajú. Policajti druhej skupine na Hodžovom námestí údajne odobrali doklady, na čo týmto krokom reagovala skupina na ťahu na most SNP. Zablokovanie mostu SNP malo podľa prvotných informácií trvať hodinu.

Farmári sa po blokácii premávky chcú ospravedlniť pohostením na Tyršovom nábreží. Zatiaľ je otázne, či polícia za túto blokáciu niektorých farmárov prevedie na policajné oddelenie.

Protestujúci blokáciu postupne uvoľnili o dva pruhy o 15:38. Uberajú sa na Tyršovo nábrežie.

Matečná skritizovala zámer protestov

Uviedla to šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) v stredu pred rokovaním vlády s tým, že to vníma ako politickú akciu opozície. "Musím povedať, že ako podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako členka Slovenskej národnej strany si nemyslím, že na zasadnutie vlády by mali chodiť takíto ľudia. Je, samozrejme, legitímne právo pána premiéra zavolať na rokovanie vlády kohokoľvek, ale z môjho pohľadu sú prizvaní ľudia, ktorí sú prepojení na kriminálne prostredie," povedala Matečná.

Premiér a vláda by podľa nej nemali legitimizovať ľudí, ktorí zneužívajú malých farmárov na svoje osobné ciele alebo na zakrývanie niektorých vlastných osobných káuz. "Takisto by sme nemali legitimizovať ľudí, ktorí sa tvária apoliticky a skoro každý jeden z organizátorov protestov je členom opozičnej strany," informovala.

Farmári na rokovaní vlády

Protest podľa Matečnej organizujú ľudia, ktorí sa tvária, že sú farmári, mnohí z nich však farmármi nie sú, pretože nemajú ani meter štvorcový pôdy. "Na druhej strane, sú tam farmári, ktorí majú tisícky hektárov pôdy a získali z eurofondov viac ako 6 miliónov eur. Tvrdia, že nevládzu živiť svoje firmy, pričom traktory, s ktorými chodia na protesty, majú hodnotu vyššiu ako 150.000 až 200.000 eur. Náklady na cestu z Košíc do Bratislavy predstavujú pritom okolo 6000 eur," poznamenala.

"Musím povedať, že nie som stotožnená s tým, že legitimizujeme ľudí, ktorí sa vyhrážali zabitím, či na iných si objednávali nástražné a výbušné systémy. Títo ľudia neprišli (na protest) kvôli farmárom, ale prišli pre osobné ciele a zastieranie niektorých faktov," upozornila.

K ich požiadavkám možno podľa nej povedať, že "kopú do otvorených dverí", pretože Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR požadované témy rieši už veľmi dávno. "K urýchleniu usporiadania pozemkov (tzv. pozemkové úpravy) sme mali nedávno tlačovú konferenciu, na ktorej sme sa zaviazali, že do dvoch mesiacov takýto dokument vyrobíme. Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 rieši MPRV na úrovniach so všetkými samosprávnymi inštitúciami a so všetkými farmármi, ktorí chcú rokovať za okrúhlym stolom," podčiarkla.

"K záverečnej požiadavke (protestujúcich): My sme od nástupu urobili najviac protikorupčných a procesných opatrení tak, aby sa zrýchlila, stransparentnila, zefektívnila činnosť nielen Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ale všetkých inštitúcií, ktoré patria pod MPRV," doplnila Matečná.

Protest vníma Matečná podľa svojich slov "ako politickú iniciatívu opozície". "Mnohí jeho organizátori sú členmi a neúspešnými kandidátmi do volieb samospráv, vyšších územných celkov za stranu SaS, OĽaNO, KDH, Progresívne Slovensko. Vo viacerých kauzách pokračuje vyšetrovanie, preto je nepatričné, aby sme robili nejaké závery," dodala Matečná s tým, že sa vyjadrí ešte po skončení rokovania vládneho kabinetu.