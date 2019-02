Nové zistenia o poľskom mäse: Až 240 kilogramov bolo zdravotne v poriadku

BRATISLAVA - Až 240 kilogramov nahláseného poľského mäsa bolo zdravotne bezpečných, pochádzalo od slovenských výrobcov. Pri kontrolách to zistil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Mäso poľského pôvodu bolo dodané iba do jednej školskej jedálne. Preverovanie poľského mäsa v zariadeniach spoločného stravovania v SR naďalej intenzívne pokračuje.

Od 29. januára 2019 hlavný hygienik SR Ján Mikas nariadil regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike okamžité kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa z Poľska v zariadeniach spoločného stravovania. Bolo to nariadené ešte v čase, keď SR nedisponovala informáciami, či bolo na slovenský trh dodané mäso z chorého poľského hovädzieho dobytka.

Deň na to (30. 1.) o 21. hodine dostal ÚVZ SR oznámenie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, že predmetné hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnka bolo distribuované aj na Slovensko a bolo dodané aj do slovenských predajní mäsa a skladov potravín, ktoré spadajú do kompetencie kontroly orgánov ŠVPS. Následne bolo poľské hovädzie mäso distribuované do reštaurácií a predškolských a školských zariadení, ktoré už spadajú pod následnú kontrolu úradov verejného zdravotníctva v SR.

Z tohto oznámenia bolo zrejmé, že inkriminované poľské mäso malo byť dodané do 15 reštaurácií, predškolských a školských zariadení v celkovom množstve asi 520 kilogramov, zväčša malo ísť o hovädzie mäso chladené, teda určené k priamej spotrebe s krátkou dobou trvanlivosti. "K 4. februáru 2019 sme skontrolovali predmetné reštaurácie, predškolské a školské zariadenia, pričom v prípade šiestich prevádzok sa vykonanou kontrolou dokumentácie na mieste (dodacie listy mäsa s identifikačnými údajmi od slovenských dodávateľov, s krajinou pôvodu Slovensko) zistilo, že išlo o dodávky slovenského mäsa, a teda z avizovaných 520 kilogramov dodaného poľského hovädzieho mäsa bolo preukázateľných 242 kilogramov mäsa od slovenských výrobcov," uviedol Mikas.

Okrem ohlásených 15 zariadení bolo skontrolovaných ďalších desať. Poľské hovädzie mäso bolo dodané v celkovom množstve približne 226 kilogramov. To bolo následne použité na prípravu hotových pokrmov. V danej súvislosti neboli hlásené zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení žiadne zdravotné ťažkosti. Kontroly v ďalších avizovaných siedmich zariadeniach sa v súčasnosti uskutočňujú.

"V tejto súvislosti nemožno konštatovať, že nekvalitné mäso je možné ľahšie dodať do reštaurácií alebo školských jedální. Prevádzkovatelia reštaurácií a školských jedální odoberajú mäso od slovenských distribútorov, ktorí spadajú pod kontrolu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Naši hygienici úradov verejného zdravotníctva realizujú teda až následné kontroly v reštauráciách a školských jedálňach, keď je predpoklad, že od skontrolovaných slovenských distribútorov prevzali zdravotne bezpečné mäso a potraviny," vysvetľuje Mikas.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v čase 29. januára do 4. februára vykonali spolu 1308 kontrol. Najviac ich bolo v Košickom, Nitrianskom kraji, Bratislavskom a v Prešovskom kraji. Najviac prevádzok sa skontrolovalo v Nitrianskom (281), Košickom (260) a v Bratislavskom kraji (192).