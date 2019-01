Meteorológovia varujú pred bielym peklom: Už o pár hodín to vypukne, MAPA najohrozenejších oblastí

Ďalšia vlna sneženia nás zasiahne preto, lebo od severozápadu do našej oblasti postúpi frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo Severného mora nad Poľsko.

Ako prvý pokryje biela perina krajný západ, kde by malo začať snežiť od dnešnej 19. hodiny. Okolo polnoci by už malo snežiť na celom západnom Slovensku. Sneženie sa bude nad naše územie postupne rozširovať od západu smerom k východu, uvádza iMeteo.sk s tým, že do utorňajšieho rána by na západe malo pripadnúť okolo 5 centimetrov čerstvého snehu.

Mapa zobrazuje čerstvý sneh.

Sneženie na západe sa zintenzívni zajtra ráno. Predpokladá sa, že za hodinu môžu napadnúť 2 až 3 centimetre snehu. Dopoludnia sa rozšíri nad celé Slovensko, no najintenzívnejšie bude snežiť v západnej polovici Slovenska, pričom v Bratislavskom či Trnavskom kraji sa okolo poludnia začne do sneženia miešať dážď. Snehová pokrývka tak nebude pribúdať, ale ubúdať.

Výdatnejšie by malo snežiť aj v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji, ako aj na severozápade Banskobystrického kraja. V týchto oblastiach by mohlo do stredajšieho rána nasnežiť 10 až 20, na východe maximálne do 5 centimetrov nového snehu.

Výstraha 1. stupňa pred snežením

Výstraha prvého stupňa pred snežením bola vydaná od utorka 6. hodiny rannej. SHMÚ v tejto nadväznosti varuje, že v uvedených okresoch sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom miestami spadne 5 až 8 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ avizuje ústav.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha 1. stupňa snehovými jazykmi a závejmi

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. Pred týmto javom vydali výstrahu prvého stupňa taktiež od utorka 6. hodiny rannej. Varovanie sa vzťahuje na takmer celé územie okrem regiónov na juhu krajiny.

„Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodáva SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha 1. stupňa pred poľadovicou

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný,“ píše SHMÚ s tým, že varovanie pred javom trvá od utorka 12. hodiny do stredy poobedia.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha 1. stupňa pred nízkymi teplotami

Varovanie prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od pondelka 22. hodiny do nasledujúceho dopoludnia. Vo vyznačených okresoch sa pri zmenšenej oblačnosti miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -17 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ vystríha ústav.