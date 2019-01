Otec so synom sa odviezli pár km taxíkom v Bratislave: Z ceny na FOTO zostala rodina v šoku

"30. decembra 2018 sa rozhodol muž so synom ísť pozrieť hokejový zápas Slovana. Keďže dosť lialo, išli domov zo zápasu taxíkom. Zo Slovnaft Arény je to k nám domov cca 3 km, bežne ani nie 10 minút autom. Tentokrat to bolo síce tiež len 9 minút, ale vyše 5 km a účet bol na 45 eur!," napísala rozhorčená sťažovateľka vo facebookovej skupine Nekŕmte nás odpadom.

"Chyba asi bola, že muž nie je z Bratislavy a syn je ešte malý. Alebo že taxikár patrí k sorte ľudí, ktorej normálny slušný človek v bežnom živote ani ruku nepodá," nechala sa ovládnuť emóciami rozhorčená žena s otázkou, či sa s niečím takýmto nedá naozaj nič urobiť.

Podobný prípad sa stal aj 29. novembra, kedy rovnaký taxikár zobral spred Kramárov dedka a za 13.5 kilometra cesty si vypýtal 95,5 eur. „Myslela som si, že taxíky v Bratislave stoja maximálne 20 eur. Ako ale môžete vidieť, dokáže sa to vyšplhať až na skoro 100 eur, a to z Kramárov do Vrakune. Pán Aladar ... nemal vôbec záujem túto sumu prediskutovať, ba čo je horšie, skoro mi prešiel autom po nohách,“ napísala vtedy mužova vnučka Petra s tým, že na celom prípade je najhoršie to, že taxikár neokradol ju, ale jej dedka po operácii, ktorý sa už z nemocnice nevedel dočkať domov.

Facebooková stránka Denník taxikára však vtedy pridala vysvetlenie, ktoré ľudí veľmi nepoteší. „Žiaľ, nijaký zákon neporušil, na Slovensku máme totiž voľnú tvorbu cien. Takže ak by mal aj sto eur na kilometer, je na dverách a vo vozidle označený cenníkom, tak smolu má jedine zákazník, ktorý si to neprečíta,“ vysvetlil administrátor.

Netreba sa preto spoliehať na svedomie taxikára, ale radšej si zavolať overené taxislužby, alebo sa vopred oboznámiť s cenníkom, než nastúpite do auta, aby vás konečný účet nenahneval, nezaskočil a hlavne vám nevytiahol z peňaženky premrštenú sumu.