Mrazivá predpoveď počasia: Snehové peklo pokračuje, teploty majú klesnúť až na -19 stupňov

Na pondelok Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) avizuje malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ojedinele sa objavia snehové prehánky, a to najmä najmä na severe. V noci a dopoludnia treba lokálne rátať s tvorbou snehových jazykov alebo závejov. Najnižšia nočná teplota klesne na -4 až -11, v dolinách a kotlinách miestami na -12 až -19 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpili len na -8 až -3, na juhu miestami na okolo -1 stupeň. Spočiatku bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 45 km/h a postupne zoslabne.

Výstraha pred mrazmi

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá potrvá od polnoci do pondelňajšej 08.00 h. V okresoch Trenčianskeho kraja očakávajú meteorológovia ojedinele dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -17 stupňov Celzia. V Košickom kraji, v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves, môže teplota klesnúť od -15 až do -19 stupňov Celzia. To isté očakávajú meteorológovia aj v Prešovskom kraji, v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha pred mrazmi platí pre takmer všetky okresy Banskobystrického a Žilinského kraja. SHMÚ tu miestami taktiež očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu v rozmedzí od -15 až do -19 stupňov Celzia.

Nízke teploty až do -19 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia aj v noci na utorok. Mrazy predstavujú podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

Zdroj: SHMÚ

V utorok bude oblačno až zamračené. Cez deň má na viacerých miestach snežiť a na juhozápade sa bude miešať dážď so snehom, prípadne sa objaví len dážď. Ojedinele hrozí tvorba snehových jazykov alebo závejov. Najnižšia nočná teplota spadne na -11 až -19, na západe na -2 až -10 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na -7 až -2, na západe na -2 až 3 stupňov. Hrebene hôr opäť potrápi prudký až búrlivý vietor.

Zdroj: unsplash.com

Aj na stredu SHMÚ predpovedá oblačné až zamračené počasie so snežením alebo snehovými prehánkami. Len na juhozápade sa lokálne vyskytne aj dážď alebo dážď so snehom. Miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky alebo záveje. Najnižšia nočná teplota však tentokrát ukáže už len -4 až -9, na západe 1 až -4 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne -3 až 2 stupne, ale na severovýchode môže byť ojedinele aj chladnejšie.

Vo štvrtok taktiež treba rátať s oblačnou až zamračenou oblohou, hoci ojedinele môže prísť aj k zmenšeniu oblačnosti. Miestami bude opäť snežiť, v polohách do cca 300 m pršať, alebo ľudí potrápi dážď so snehom. Má byť veterno, čo opäť prispeje k vytváraniu snehových jazykov alebo závejov. Najnižšia nočná teplota zostúpi na 0 až -5, pri zmenšenej oblačnosti na -6 až -11 stupňov. Najvyššia denná teplota to dotiahne na -3 až 2 stupne, na severe môže byť opäť aj chladnejšie.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Na piatok meteorológovia taktiež predpovedajú oblačné až zamračené počasie s ojedinele zmenšenou oblačnosťou. Postupne sa na viacerých miestach rozsneží. Najnižšia nočná teplota klesne na -3 až -8 stupňov, pri zmenšenej oblačnosti na -10 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne -4 až 1 stupeň.

V sobotu začne do našej oblasti prúdiť o niečo teplejší morský vzduch. Má byť oblačno až zamračené a len ojedinele sa objaví zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach má snežiť, v nižších polohách to bude opäť aj o daždi so snehom alebo daždi. K nepríjemnému pocitu sa pridá aj vietor. Najnižšia nočná teplota zostúpi na 1 až -5 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne -2 až 4 stupňov.