Slováci majú najvyššie ceny z krajín V4: Za TOTO platíme najviac, a je tu ďalšia zlá správa!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Veľkú časť z príjmov Slovákov už krátko po ich prevedení na účet zhltnú rôzne nevyhnutné poplatky, bez ktorých by nemali strechu nad hlavou, nemali by ako kúriť alebo v čom sa okúpať. Stačí potom zájsť do obchodu na nákup či natankovať a peniaze sa len tak kotúľajú. Ceny týchto komodít nie sú totiž vôbec lacné a navyše od nového roka si opäť priplatíme. Ako sme však na tom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?