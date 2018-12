POČASIE Na Silvestra časť Slovenska zasype sneh: Výstrahy meteorológov, nový rok začne mrazivo

Snežiť začne už v nedeľu podvečer, výstraha platí do pondelka (31.12.) do 18.00 h. Na hrebeňoch Veľkej i Malej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier sa takisto môže vyskytnúť silný vietor. "Od nedele 20.00 h do pondelkového poludnia sa v polohách nad 1500 m očakáva miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h," uvádza SHMÚ na svojom webe.

Potrápia i snehové jazyky a záveje. Na cestách na Orave, Liptove a v podtatranskej oblasti sa budú tvoriť už od nedeľňajšieho večera, od pondelkového rána až do podvečera sa ich riziko podľa webu SHMÚ rozšíri aj do oblastí Kysúc, Považia, Hornej Nitry i Horehronia.

Tých, ktorí sa chystajú v závere roka na cesty, varujú meteorológovia aj pred tvorbou poľadovice. S výnimkou juhozápadu Slovenska sa môže tvoriť na celom Slovensku, od nedele (16.00 h) do pondelka 10.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Predpoveď na nasledujúci týždeň

Pondelok

Oblačno až zamračené a na severe miestami, inde len ojedinele sneženie alebo snehové prehánky. Na severných náveterných stranách hôr aj trvalejšie sneženie. Severozápadný vietor 3 až 8 m/s

Zdroj: Predpovede.sk

Utorok

Oblačno až zamračené a hmlisto. Ojedinele mrholenie. Západný vietor 2 až 6 m/s

Zdroj: Predpovede.sk

Streda

Veľká oblačnosť až zamračené a postupne na mnohých miestach sneženie. Veterno a tvorba snehových jazykov a závejov. Severozápadný vietor 1 až 5 m/s

Zdroj: Predpovede.sk

Štvrtok

Veľká oblačnosť až zamračené a miestami na severe na mnohých miestach sneženie, ktoré tu môže byť aj trvalejšie. Tvorba snehových jazykov a závejov. Severozápadný vietor 3 až 8 m/s

Zdroj: Predpovede.sk

Piatok

Veľká oblačnosť až zamračené a na severe na mnohých miestach, inde miestami snehové prehánky. Severozápadný vietor 3 až 7 m/s