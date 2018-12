ROZHOVOR Policajný prezident Milan Lučanský: Manželky sú vždy generálom, aj bez výložiek

BRATISLAVA - Súčasný policajný šéf Milan Lučanský je vo funkcii len dočasne, no nevylúčil, že sa bude uchádzať o post prezidenta Policajného zboru. Muž, ktorý v polícii pôsobí už 28 rokov, sám priznal, že veľakrát pomyslel aj na to, že s policajnou prácou sekne. No nikdy neodchádza od začatej roboty. Napriek tomu, že navonok vzbudzuje rešpekt, prezradil, že za stenami ich domova je generálom manželka.

O policajnej práci, novoročných predsavzatiach aj o tom, čo robí šéf polície Milan Lučanský počas vianočných sviatkov, si prečítajte v rozhovore.

Verejnosť očakáva, či a kedy polícia obviní Mariana Kočnera z objednávky vraždy. V akom štádiu je vyšetrovanie? Existujú aj osoby, ktoré mohli byť v celej schéme nad kontroverzným podnikateľom?

Polícia robí len to, čo jej zákon dovoľuje. Verejnosť si môže želať čokoľvek, polícia musí mať dôkazy, na základe ktorých môže osobu obviniť a hlavne také, ktoré obstoja aj na súde. Nechcem predbiehať dobu, verím vyšetrovaciemu tímu a tak, ako Vy a celá verejnosť, aj ja čakám, ako bude celý ten prípad ukončený. Kolegovia z tímu naozaj „makajú“ a majú moju plnú podporu. Nebudem klamať, keď poviem, že neviem odpovedať na Vašu otázku.

Marian Kočner.

Aj Al Capone mal na svedomí vraždy ale do väzenia ho dostali za ekonomickú trestnú činnosť. Je podľa Vás jednoduchšie dokázať tieto trestné činy?

Na to sa nedá jednoznačne odpovedať, každý prípad je špecifický a jedinečný. Ekonomické trestné činy sú náročnejšie na čas. Pri vražde máte primárny ukazovateľ a tým je mŕtvola, pri ekonomickej trestnej činnosti máte veľakrát len informáciu a od tej sa musíte odraziť. Viem však zo skúseností, že skôr či neskôr páchateľa polícia vždy dolapí. Niekedy o pol roka, niekedy o rok, niekedy o desať.

Na Slovensku akoby mali zločinci v daňových podvodoch pred políciou aj pred zákonom náskok. Ako to vnímate vy?

To je to, čo sa Vás snažím vysvetliť. Pri vražde máte mŕtvolu a z tej dokážete veľa zistiť hneď v začiatkoch. Pri 99 percentách vrážd je vždy rovnaký motív – peniaze alebo láska. Podvody sú oveľa sofistikovanejšie, veľa krát ide o balansovanie na hrane zákona. Vyšetrovanie podvodov je časovo náročnejšie, pretože vyšetrovateľ musí preštudovať stovky až tisícky papierov, dokumentov. Čaká na dokumenty z iných inštitúcií, bez ktorých sa nepohne. Musím však uznať, že čísla za nás hovoria a výsledky máme dobré.

V minulosti bolo viacero prípadov, v ktorých polícia alebo prokuratúra zverejňovala mnoho podrobností, resp. unikalo veľa informácií. Naopak pri citlivých veciach týkajúcich sa koalície a ľudí blízkym strane Smer bola akoby cenzúra. Uvedomujete si silu mediálnych výstupov a myslíte si, že by sa to mohlo zmeniť, ako a v čom?

Od kedy som ja policajný prezident, ani si nespomínam na nejakú exponovanú politickú kauzu. Sám však nie som zástancom zverejňovania informácií v prípadoch, ktoré sú „živé“. Nevidím v tom dôvod, maximálne to tak môže sťažiť alebo zmariť vyšetrovanie. Vyšetrovateľ je pod enormným tlakom a tak sa naozaj veľmi zle robí. Odo mňa nebudete počuť informácie o prípadoch, ktoré nie sú minimálne objasnené. Prípady, v ktorých je len začaté trestné stíhanie vo veci, bez obvinenej osoby, tie na verejnosť nepatria. Polícia prostredníctvom hovorcov a médií informuje pravidelne o svojej činnosti, rozprávať o konkrétnych menách, to polícii neprináleží, prezumpcia neviny je predsa zásadná.

Po vašom nástupe sa začalo riešiť, respektíve uzatvorilo sa či posunulo niekoľko káuz. Čomu to pripisujete?

Môžem to pripisovať jedine dobre odvedenej práci kolegov policajtov.

Už sa Vám ozval niekto z politikov, známych ľudí, že Vám držia palce a povzbudili Vás v pozitívnych zmenách, ktoré nastali?

Cítim podporu zo strany ministerky vnútra Denisy Sakovej. Zo strany kamarátov sú to skôr povzbudivé slová.

Milan Lučanský a Denisa Saková.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar má blízko k Bödörovcom. Všimli ste si po jeho odchode na polícii niečo nezvyčajné?

Nezvyčajné som nič nepostrehol. Ako pri každej personálnej výmene na vysokom poste, všetci boli nervózni z toho, čo nastane, nevedeli, čo mohli odo mňa čakať. Všetko sa musí vždy najskôr utriasť, nastaviť si vlastné pravidlá a ide sa ďalej. Práca sa nezastaví kvôli personálnym výmenám.

Aj vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nastal počas vášho pôsobenia posun. Zadržali ste štyri osoby a od vyšetrovania ste odstavili šéfa NAKA Petra Hraška. Aký bol dôvod? Súviselo to aj s jeho prepojením na Roberta Krajmera?

Média riešia vzťah Hraško – Krajmer viac ako ja. Mne ide o výsledky a o to, aby bola robota dobre urobená. Toho dôkazom je aj objasnená práve táto vražda. Petra Hraška som stiahol z vyšetrovacieho tímu, pretože bola jeho úloha zbytočne duplicitná. Mal tam kontrolnú funkciu, ktorú mal okrem neho aj riaditeľ protizločineckej jednotky. Prišlo mi to zbytočné a druhým dôvodom bolo to, aby som sa vyhol zbytočným otázkam, či Peter Hraško zasahoval do vyšetrovania alebo nie, čo samozrejme ani nie je reálne, ale ťažko by sa vám to vysvetľovalo.

Lučanský odstavil od vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Petra Hraška.

Peter Hraško končí vo funkcii šéfa NAKA. Bol jediným dôvodom pochybný postup vo vyšetrovaní organizátorov protestov Za slušné Slovensko?

Po týchto pochybeniach mu už nedokážem dôverovať a na takom vysokom poste musí byť človek, ktorému verím.

Plánujete ešte nejaké personálne zmeny?

Ani tu som personálne zmeny neurobil. Peter Hraško si dal žiadosť do civilu a pokým nebude nový policajný prezident, poverený funkciou riaditeľa NAKA bude terajší zástupca riaditeľa NAKA Patrik Jurík.

Ministerka Saková pri vašom nástupe do funkcie upozornila na to, že vďaka vašej práci je v súčasnosti odsúdený na doživotie napríklad Mikuláš Černák. Čo je pre vás najväčšou pracovnou výzvou v súčasnosti?

Aby boli odsúdení všetci tí, u ktorých si teraz ľudia myslia, že je to nemožné. Tak ako si to verejnosť myslela pred desiatimi rokmi pri Černákovi. Nie je to však len v mojich rukách, ja pre to však urobím všetko, čo mi zákon dovolí a umožní.

Mikuláš Černák.

Mikuláš Černák napísal list z väzenia, ktorý adresoval vtedajšiemu ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi, a v ktorom upozornil na to, že výmena policajného prezidenta teší niektorých bývalých mafiánov. Označil vás ako ich človeka. Ako vnímate tieto vyjadrenia a prečo sa netajíte tým, že máte kontakty s mafiou?

K Černákovi nemám potrebu sa vyjadrovať, je to odsúdený vrah, pre mňa uzatvorená kapitola.

V policajnom prostredí sa pohybujete dlhé roky. Na aký zážitok nezabudnete do konca života? Povedali ste si niekedy, že by ste mali s touto prácou radšej seknúť?

Povedal som to veľa krát, ale nikdy neodchádzam od začatej roboty a policajná práca je jeden nekonečný príbeh.

Budete sa uchádzať o pokračovanie vo funkcii prezidenta polície?

Nie som ešte rozhodnutý, ale zvažujem tú možnosť.

Mali ste alebo máte nejaký vzor z filmového plátna? Niekto kto Vás inšpiroval v mladosti stať sa policajtom?

Nie, nespomínam si. Od detstva som sa venoval športu a bojovému umeniu, nejako automaticky ma to po vojne ťahalo k polícii, vraj som bol na to od prírody stavaný.

A ako to funguje u vás doma? Nemá občas nad vami moc aj vaša manželka?

Manželky sú vždy generálom, aj bez výložiek.

Bývate v Bratislave, manželke nevadí, že ste cez týždeň mimo rodinu?

Bývame takýmto štýlom už pár rokov, zvykli sme si. Okrem víkendu sa snažím aspoň raz-dvakrát cez pracovné dni prespať doma. Moja práca nie je viazaná len na Bratislavu, aj keď tu vybavujem najviac agendy.

V poslednej dobe ste asi menej spolu, tešíte sa už na sviatky, že budete tráviť viac času s rodinou a deťmi?

Veľmi sa už teším, tajne verím, že keď zazvoní telefón, bude to len zaželanie pokojných sviatkov. Pred koncom roka je v práci treba veľa vecí dokončiť a dovybaviť. Našťastie všetky prípravy okolo Vianoc, darčeky a všetko s tým súvisiace, rieši moja manželka.

Ako prežívate Vianoce? Zrejme viacerí si Vás nedokážu predstaviť ako zdobíte stromček, poprípade spievate koledy či sa venujete vianočným povinnostiam.

Stromček naozaj nezdobím, ale prinesiem, odnesiem, bežím dokúpiť všetko, čo je potrebné. Na výzdobu mám manželku a dcéru, to sú moje dizajnérky. Vianočnú koledu som nespieval dobrých 40 rokov, už by som si ani nespomenul na slová a neviem, či by aj Ježiško chcel počuť odo mňa pesničku.

A kaprov sa bojíte alebo nebojíte?

Nebojím, nevedel by som ho sám uloviť, ale s ostatnými aktivitami problém nemám. Kapra už však nemávame, skôr lososa alebo kačku.

Ktoré jedlo si počas sviatkov neodpustíte?

Zemiakový šalát a kapustnicu.

Pamätáte si, aký darček Vás najviac potešil keď ste boli dieťa? Policajné autíčko alebo to bolo v tom čase niečo iné?

Autíčka z Tuzexu. A naozaj bolo medzi nimi aj policajné, ale americké.

Policajný prezident priznal, že doma je generálom manželka.

Pri akom tipe relaxu si dokáže najlepšie oddýchnuť?

Najväčší relax je pre mňa príroda. Poľovačka je môj najúčinnejší reset, pokoj na posede je moja psychoterapia a psychohygiena.

Nebojíte sa pri poľovačkách?

Absolútne nie, ani neviem čoho by som sa mal na poľovačke báť.

Väčšina ľudí si dáva predsavzatia do Nového roka. Môžete skúsiť povedať aspoň tri také, ktoré by ste chceli splniť na pozícii prezidenta PZ?

Predsavzatia si zásadne nedávam, som na to priveľký realista.

Milan Lučanský je na poste prezidenta Policajného zboru od 1. júna 2018. Predtým vykonával funkciu šéfa policajnej inšpekcie. Celkovo v polícii pôsobí od roku 1990.