Vyšetrovanie vraždy Kuciaka: Sporný výsluch podnikateľa Bödöra, polícia prehovorila

Informáciu priniesol Denník N. Pred niekoľkými dňami vydal prokurátor ÚŠP príkaz na jeho zatknutie kvôli výsluchu. Bödör sa to však dozvedel a sám prišiel na políciu. Uviedol, že je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Policajtov aj prokuratúra vraj prekvapilo, ako je možné, že o svojom zadržaní vedel.

S Bödörom sa dohodli na výsluchu

S podnikateľom sa dohodli na jeho výsluchu. K jeho zadržaniu tak neprišlo. Podozrenia voči Bödörovi súvisia s tým, že aj on sa mal nejakým spôsobom podielať na sledovaní viacerých slovenských novinárov. Sledovanie novinárov si asi rok pred vraždou objednal Marian Kočner u bývalého šéfa SIS Petra Tótha.

Podľa polície ide o nepravdivé informácie

Polícia považuje informácie sa nepravdivé. „V prípade publikovaných informácií sa domnievame, že ide o informácie, ktoré niekto podsúva v snahe mariť vyšetrovanie, nakoľko sa úplne nezakladajú na pravde. Na návrh prezidenta Policajného zboru ale budú prijaté ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného úniku akýchkoľvek informácii z prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

ÚŠP informácie nekomentuje

„Vo veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa koná, preto v súčasnosti nebudeme poskytovať žiadne informácie, ani komentovať informácie z neoverených zdrojov, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie,“ uviedla pre Topky hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Bödörov právny zástupca odmieta mediálne hry

Právny zástupca Norberta Bödöra Eugen Cimmermann zásadne odmieta mediálne hry smerujúce k poškodeniu dobrého mena jeho klienta. Ako sa ďalej uvádza v jeho vyhlásení, Bödör nemal nikdy nič spoločné s tragickými udalosťami, a je to len ďalší neférový pokus ponúknuť verejnosti vymyslené príbehy o osobe jeho klienta. „O pripravovaných krokoch polície nemal môj klient žiadne informácie a je pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť ako ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky,“ dodal Cimmermann.

Príbuzný Gašpara

Bödör je príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Bonul získal za vlády Roberta Fica a Smeru lukratívne zákazky v štátnej správe. Informoval o tom aj novinár Ján Kuciak. Fico bol v minulosti aj na večierku tejto firmy a rečnil tam. Tibor Gašpar a bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer museli po tlaku verejnosti a kvôli ich väzbám po vražde odstúpiť.

Bödör sa v minulosti stretol s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom v hoteli Zlatý kľúčik v Nitre. Kočnerovo auto parkovalo niekoľko týždňov po vražde pred Bödörovým hotelom. Kočner v súčastnosti čelí niekoľkým obvineniam z ekonomickej trestnej činnosti. Momentálne je vo výkone väzby v Banskej Bystrici. Jeho druhú žiadosť o prepustenie zamietli.

Únik informácií z jadra vyšetrovacieho tímu

Informáciu na sociálnej sieti komentoval aj Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO. „Čo to znamená? Že jednému z hlavných podozrivých niekto vynáša informácie priamo z jadra vyšetrovacieho tímu, respektíve z dohliadajúcej prokuratúry,“ uviedol. „Mimochodom ide o človeka, o ktorom polícia sama zistila, že za úplatu hľadal pre Fica po Trnave ľudí ochotných pred voľbami krivo svedčiť proti mne - v čomkoľvek. A jedného takého aj našiel a ten na objenávku spieval ako slávik... a už ho netrápia žiadne dlhy, ktorých mal predtým neúrekom,“ povedal.

„Mimochodom, ide o blízkeho príbuzného bývalého policajného prezidenta Gašpara. Toho, ktorý dal skartovať spis Gorila. Toho, ktorý dopustil a následne kryl prítomnosť ďalšieho podozrivého Krajmera na mieste činu popravy Jána a Martiny. Mimochodom všetci traja Bödör, Gašpar a Krajmer dali na mňa trestné oznámenie, že sa ich dotýka, ak o nich hovorím ako o ľuďoch zo širšieho okruhu podozrivých,“ komentoval situáciu Matovič.

Je to neprijateľné

Podľa iniciatívy Za slušné Slovensko považuje za neprijateľné, že informácie unikli priamo k obvinenej osobe. „Desiatky tisíc ľudí na námestiach volali po vyšetrení vraždy Jána a Martiny a táto požiadavka stále trvá. Očakávame od vedenia polície, špeciálne pána Lučanského také opatranie, aby sa táketo veci v budúcnosti nestávali, nehovoriac o vyvodení zodpovednosti voči tým, ktorí infomácie vynášajú,“ uviedli na sociálnej sieti.

Vyšetrovatelia podľa iniciatívy ukázali výbornú prácu, keď boli schopní zadržať pravdepodobných vrahov. „Veríme, že svoju prácu dokončia a nájdu aj objednávateľov tejto brutálnej vraždy. Ján bol zavraždený pre svoju prácu. Nezabúdajme na to, že písal o prepojeniach vládnej moci na mafiu a korupčné schémy. My, spoločne so všetkými ľuďmi na námestiach nebudeme spokojní, kým nebudeme poznať meno objednávateľov vraždy nevinných mladých ľudí Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ dodali.