Podľa Krajniaka je Lučanský lepší šéf polície ako Gašpar: Saková sa snaží nič nepokaziť, tvrdí

„Ale nevidím to izolovane, že to je len Lučanským. Polícia a prokuratúra začali spolupracovať v tom, že veci sa posúvajú vpred. My potrebujeme obnoviť dôveru ľudí v štát, v to, že keď sa udeje krivda, štát to rieši. U Lučanského je to vyšetrovanie vraždy a Kočnera. Na prokuratúre to vidno na prípade aktivistov, keď generálna prokuratúra rozhodla, že ich zadržanie bolo nezákonné a pustila ich von,“ povedal Krajniak s tým, že to je signál pre verejnosť, že aj normálny človek sa vie dovolať spravodlivosti, keď štátny orgán pochybí. „Polícia a prokuratúra, to sú tisíce ľudí. Určite im verím oveľa viac, ako pred rokom. Vidím pozitívny posun,“ konštatoval.

Ministerka vnútra Denisa Saková roky podľa Krajniaka spolupracovala s Robertom Kaliňákom a preto nikto nemohol predpokladať, že jej politika bude zásadne odlišná od toho, čo robil Kaliňák. „Zdá sa mi, že Saková sa snaží nič nepokaziť. Neviem povedať konkrétnu vec, za ktorú by sa dala pochváliť. Ale oceňujem, že sa prestalo brániť riešeniu najvypuklejších problémov, ktoré sa dlho zametali pod koberec. Tam aj Saková prispela v tom, že vymenovala nového policajného prezidenta. Keď boli tlaky, že nesmie odvolávať predstaviteľov NAKA, tak ho podržala, že je to jeho kompetencia,“ dodal Krajniak.