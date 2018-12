V Bratislave sa opäť tvoria dlhé kolóny: Pozor na poľadovicu, tunel Sitina je uzavretý

So zdržaním podľa Stella centra treba počítať aj na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Zdržanie je tiež na Moste Apollo v smere do Petržalky, a tiež na výjazde z Einsteinovej na Prístavný most. Blokovaný je jeden jazdný pruh na Bratskej, v smere na diaľnicu D2 na Panónskej, v smere na Most SNP na Slovnaftskej, pred mostíkom nad Malým Dunajom v smere do centra.

Blokovaný je jeden jazdný pruh za Bučanmi, v smere do Trnavy. So zdržaním treba počítať aj na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy, tunel Sitina je uzavretý. V okolí Račianskej treba počítať s meškaním približne 15 minút.