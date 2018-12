Husté sneženie v Bratislave narobilo problémy: VIDEO Nehody, kolóny aj meškajúca MHD

BRATISLAVA - V Bratislave nasnežilo a vodiči hlásia na viacerých miestach dopravné nehody, tvorbu kolón či neupravené cesty. MHD v hlavnom meste mešká od 10 do 50 minút.

Nasnežilo aj u vás? Podeľte sa s nami a pošlite nám svoje fotografie na adresu tipy@topky.sk.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Stella centrum informuje o viacerých dopravných nehodách v hlavnom meste, napríklad v križovatke Vajanského a Dostojevského, za letiskom na Ivanskej ceste, v smere do centra či na Gagarinovej pri výjazde z Hraničnej v smere do centra. Vodiči hlásia na viacerých miestach neupravené a šmykľavé cesty.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kolóny sa tvoria na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom i na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Meškajúca MHD

Všetky linky Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave už premávajú. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že meškanie MHD je však naďalej od desať do 50 minút.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa DPB už obnovili premávku linky číslo 43 na konečnú zastávku Lesopark, ako aj premávku autobusov linky číslo 63 do Lamača. Obnovili tiež premávku trolejbusov liniek číslo 202, 207 a 212 po ich pôvodných trasách. Pre sneženie dnes bratislavská MHD meškala a niektoré spoje operatívne odklonili.