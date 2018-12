Chystáte sa privítať Nový rok v Bratislave? Pozor, čaká vás zmenená a obmedzená doprava

BRATISLAVA - Ak plánujete osláviť príchod nového roka práve v hlavnom meste Slovenska, pripravte sa na to, že doprava bude do istej miery obmedzená či pozmenená.

Dopravný podnik Bratislava prišiel s plánom, podľa ktorého budú premávať tradičné spoje ale aj špeciálne linky počas silvestrovskej noci. Zoznam spojov bol zverejnený na portáli imhd.sk.

Situácia počas Silvestra

Čo sa týka denných liniek, tie budú premávať podľa bežných poriadkov pre pracovný deň školských prázdnin.

Uzávierka časti centra prinesie zmeny. Linky 4 a 8 budú po cca 19:30 premávať obchádzkovými trasami. Linky 4, 8, 29, 50 a 70 nebudú po desiatej hodine večer premávať cez Vajanského a Rázusovo nábrežie.

Na oslavy Silvestra sa do centra mesta bude možné dopraviť dennými linkami, ktoré budú premávať do cca 23:00

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Uzávierky ulíc počas Silvestra

Príchod nového roka ochromí ulice Jesenského a Vajanského nábrežia.

Po 19:30 dôjde k uzávierke Jesenského a Mostovej ulice v obidvoch smeroch. Po spomínanom čase budú linky 4 a 8 premávať po obchádzkových trasách.

Linka 4 bude v smere do Dúbravky presmerovaná cez Námestie SNP a tunel, pričom obslúži zastávky Nám. SNP a Kapucínska. Na zástavkach SND, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP a Chatam Sófer v smere do Dúbravky zastavovať nebude.

Linka 8 pôjde po trase Ružinov - Obchodná - tunel - nábrežie- Šafárikovo nám. - Nám. SNP - Obchodná - Ružinov. Na obchádzke zastaví na zastávkach Kapucínska, Chatam Sófer a Most SNP. V Smere jazdy do centra neobslúži teda zastávky Nám. SNP, SND a Nám. Ľ. Štúra.

Električkové zastávky SND, Námestie Ľ. Štúra, Most SNP a Chatam Sófer (v smere do Karlovej Vsi) nebudú obsluhované, cestujúcim odporúčame využiť súbežné autobusy, alebo peší presun na zastávky Kamenné nám. a Nám. SNP, resp. Kapucínska.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Najväčšie zmeny sa dotknú Vajanského nábrežia

Konanie ohňostroja, ktorý nepochybne patrí k novoročným oslavám, bude medzi desiatou hodinou večer a druhou hodinou ráno na nový rok uzavreté aj Vajanského nábrežie. Zmeny nastanú na linkách 4, 8, 29, 50, 70 a N33.

Linka 4 bude premávať obojsmerne cez Nám. SNP, Kapucínsku a tunel.

Nebude obsluhovať zastávky SND, Nám. Ľ. Štúra / Šafárikovo nám., Most SNP a Chatam Sófer.

Linka 8 bude premávať po skrátenej trase Ružinov - Trnavské mýto - Americké nám. - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - Blumentál - Trnavské mýto - Ružinov.

Nebude obsluhovať zastávky SND, Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo námestie. V smere do mesta neobslúži ani zastávky Blumentál až Poštová, miesto toho zastaví na zastávke Americké námestie.

Linka 29 bude skrátená z Devínskej Novej Vsi len po Most SNP. Pod Mostom SNP bude zastavovať v smere do Devínskej Novej Vsi na nástupišti liniek 30 a 37.

Nebude obsluhovať zastávky Nové SND, Malá scéna, Most SNP (na nábreží).

Linka 50 bude medzi zastávkami Aupark a Twin City smerom k OD Slimák premávať cez Most Apollo, pričom zastaví aj na zastávke Farského.

Neobslúži zastávky Most SNP a Malá scéna.

Linka 70 bude skrátená z Podunajských Biskupíc po Malú scénu. Výstupište bude na Krupkovej ul. na zastávke linky 78, nástupište na zastávke Malá scéna smerom do Pod. Biskupíc.

Neobslúži konečnú zastávku Most SNP.

Linka N33 bude premávať medzi zastávkami Most SNP a Twin City obchádzkou cez Petržalku. V smere na Dlhé diely pod Mostom SNP zastaví na nástupišti liniek 30 a 37, v smere na Hlavnú stanicu zastaví na výstupišti linky 30 pod Mostom SNP.

Zastávky Malá scéna a Námestie Ľudovíta Štúra počas odklonu nebudú obsluhované, cestujúcim odporúčame využiť zastávky Twin City alebo Most SNP (nástupište liniek 30 37 resp. ich výstupište).

Na Nový rok

Po novoročných oslavách sa premávka denných liniek vráti do starých koľají. Tie budú premávač podľa bežných cestovných poriadkov platných pre voľné dni.

Linka 801 bude premávať až od 6:46 zo ŽST Rusovce a 6:55 z Rajky.

Linka 69 nebude premávať.