V slovenskej obci panuje strach: FOTO Miestni sa boja byť ticho, nočné mory pred ich domami

Predseda poľovného združenia Peter Fedič priznáva, že keď idú miestni na huby, neodvážia sa byť potichu. „Ľudia chodia na hríby, ale boja sa, poviem vám, boja sa chodiť,“ priznáva Fedič. Preto sa z lesov často ozýva spev a pískanie.

Jedna z domácich povedala, že ju vydesil nález pri jej dome. „Videla som stopu medveďa, 100 metrov od domu. Mám strach, ale beriem so sebou psa,“ spomína žena.

Vlci vraj do obce prišli aj v stredu v noci. Podľa opisu obyvateľov roztrhali statného jeleňa s laňou, a to neďaleko domov. Poľovník sa domnieva, že zvyšky zvierat si odtiahli medvede do lesa. „To je jasný dôkaz o tom, že to medveď zožral. Vlci nepretiahnu takú diaľku, 10 až 15 metrov, takého jeleňa,“ podotkol Fedič, ktorému dal za pravdu aj Viliam Bartuš z lesoochranárskeho združenia VLK. „Medvede sa živia prevažne rastlinnou stravou, no keď majú možnosť zjesť nejakú zdochlinu, tak to urobia s radosťou,“ povedal.

Keďže sa obec Nová Sedlica rozprestiera na krajnom východe, vlci a medvede v nej budú podľa Bartuša číhať aj naďalej, no odstrel podľa neho neprichádza do úvahy.

Iný názor má poľovník. „Bolo by treba urobiť legislatívu, aby bol odstrel aspoň tam, kde sú premnožené,“ povedal Fedič.

Hovorca ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Machalík informoval, že pre túto poľovnícku sezónu nie je kvóta rozdelená na jednotlivé kraje, ale je určený len maximálny počet jedincov ulovených v jednom kraji, a to 30 jedincov.

Jeleň má spoločenskú hodnotu 2-tisíc eur. Síce to isté platí u vlkov, no ten má pre poľovníkov aj inú hodnotu. Je ňou prestíž. Dokonca existuje aj poplatkový odstrel. „V takom prípade poľovný hospodár vypíše povolenku hosťovi, či už je to od nás, alebo zo zahraničia,“ dodal poľovník Miroslav Turok-Meceňo. O prípade informovala televízia JOJ.