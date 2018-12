Zdĺhavý hon sa skončil fiaskom: FOTO Medveď má svoj rozum, tvrdia Česi, teraz sa asi túla u nás!

VALAŠSKO - Ľstivý huňáč či neposlušný tulák, to sú prezývky, ktoré dali českí novinári a ochranári medveďovi hnedému, po ktorom od polovice októbra pátrali poľovníci i ochranári. Nepomohla ani odchytová klietka, okolo ktorej sa obšmietali srny, líšky, jazvece či vlk, no nie hľadaný medveď, ktorý chovateľom zabíjal ovce a včelárom ničil úle. V utorok prišla správa, že odchyt šelmy bol ukončený a že možno odišla na Slovensko.

Poľovníci i ekológovia z Českého zväzu ochranárov prírody (ČSOP) sa činili viac než mesiac, no medveď im stále unikal. Preto v utorok odstránili odchytovú klietku z kopcov Vsetínských Beskýd a previezli ju do Rožnova pod Radhoštom. „Postaráme sa o jej údržbu a v prípade potreby sme ju schopní kamkoľvek po okrese Vsetín do troch hodín previezť,“ povedal ekológ Milan Orálek z ČSOP pre český denník Právo.

Na snímke je ochytová klietka, ktorú v utorok 27. novembra odstránili.

Na základe záberov z fotoradarov na stromoch sa zistilo, že okolo nastraženej pasce sa motalo mnoho zvierat, len nie hľadaný, asi 3- až 4-ročný medveď. Návnady v klietke prilákali srny, líšky, jazvecov a dokonca i vlka.

Jeden z fotoradarov, ktorý snímal zvieratá, ktoré sa potulovali okolo pasce.

Ako priznal Orálek, nikto z poľovníkov či ochranárov nemá hlavu v smútku zato, že šelmu neodchytili. „Nie sme sklamaní. Keď sme pred osemnástimi rokmi chytali medveďa z Brodského (slovenská obec v okrese Skalica, pozn. red.), tam nám to zabralo sedem týždňov. Mišo z Brodského sa navyše správal rozumnejšie. Súčasný kus je nevypočítateľný, koná veľmi chaoticky. Ale pre nás je najdôležitejšie, že už ďalej nespôsobí nijaké zásadné škody,“ vysvetlil Orálek s tým, že pokiaľ ide o obdobie zimného spánku, je ešte priskoro o ňom hovoriť, pretože kým je v krajine potrava a nie je poriadne nasnežené, medveď spať nebude.

Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

V druhej polovici októbra sme vás informovali, že medveď v Zlínskom kraji v priebehu asi dvoch týždňov zabil niekoľko desiatok hospodárskych zvierat. V súčasnosti sú tomu tri týždne, čo chovatelia ani včelári nehlásia škody, za ktorými by stál medveď. Ochranári veria, že takto to ostane aj naďalej a klietku už nebudú musieť znova použiť. „S odborníkmi zo Slovenska sa domnievame, že by sa jeho (medveďa, pozn. red.) činnosť nemala ďalej zvyšovať. Je tu aj možnosť, že odišiel na Slovensko,“ nevylučuje český ekológ.

Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Podľa jeho slov sa v poslednom čase v horách v okolí česko-slovenskej hranice objavili dve šelmy. „Druhý kus je v masíve Lysej hory. Vieme o ňom od úplného začiatku. Ten sa ale na rozdiel od nášho tuláka správa slušne,“ povedal Orálek, ktorý predpokladá, že neposlušný tulák si zrejme nenašiel miesto, kam by sa pravidelne vracal.

Podľa pôvodného plánu mal byť medveď po odchyte prevezený na istý čas do záchrannej stanice pri Temelíne. Tú prevádzkuje zoologická záhrada v Hlbokej nad Vltavou. O mladého medveďa prejavila záujem aj belgická zoo.