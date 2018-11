Oravčanov ohrozujú krvilační vlci: FOTO Štefanovi v noci spotvorili teliatko, svorka sa asi vráti

MÚTNE - V malých oravských obciach, ktoré sa nachádzajú neďaleko poľských hraníc, útočia krvilační vlci. Naposledy sa tak stalo len 200 metrov od rodinných domov. Gazdovi Štefanovi sa v noci do oplotku, kde sa pásli tri kravy a dve teľatá, dostal vlk, ktorý teľaťu vytrhol takmer celé stehno.

V malebnej oravskej obci Mútne (okres Námestovo) zavládol strach. Ani nie 200 metrov od rodinných domov zaútočila na hospodárske zvieratá svorka vlkov, ktorá vyčíňala i v susednej obci Beňadovo.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Gazdovi Štefanovi Galisovi, ktorému sa v oplotku pásli tri kravy a dve teľatá, sa ráno naskytol hrôzostrašný pohľad. „Teliatko ešte žilo, prehadzovalo hlavu z jednej strany na druhú. Prišiel som k nemu a zozadu som zbadal, že malo veľkú vyžratú ranu,“ opísal poškodený chovateľ. Konateľ družstva v Mútnom Štefan Traj skonštatoval, že „je to dielo vlka, pretože je vytrhnuté celé stehno.“

Gazda Štefan, ktorému vlk napadol teliatko. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Podľa názoru zootechničky Jany Špitálovej bol vlk buď sám, alebo svorku niekto vyrušil, keď teľa iba načali. „Musíme to kontrolovať každý deň, či sa niečo stalo, či nie. Túto noc sa stalo. Ja som už ovce schovala do maštale, aby sme neriskovali zbytočne,“ dodala Špitálová pre Noviny.sk s tým, že keďže sa vlci zvyknú vracať, o zvieratá sa strachujú i družstevníci. Navyše, chovateľov okrem krvilačných vlkov trápia i premnožené medvede.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Šéf Správy Chránenej krajinnej oblasti Dušan Karaska pripomenul, že lov vlka je 20 kilometrov od poľských hraníc celoročne zakázaný. S týmto zákonom prišli Poliaci, lebo u nich je vlk chránený.

„Aby nedochádzalo k odstrelu svoriek z Poľska na naše územia, z tohto dôvodu štát prepláca všetky škody, či už na domácich zvieratách alebo poľovníkom na poľovnej zveri,“ ozrejmil Karaska.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Tento zákon sa však nepáči starostovi obce Mútne. „Poliaci si to vylobovali u našich ochranárov, ale považujem to za scestné, lebo v Poľsku nemajú také veľké komplexy lesov, aby sa tam vlk zdržiaval. On sa zdržiava hlavne na tomto severe,“ povedal starosta Marián Murín.