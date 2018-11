Detaily masakru v Kotešovej: Zdrogovaný Samuel (24) útočil sekerou na nevinných ľudí, Mária (†70) neprežila

KOTEŠOVÁ - Slovensko šokoval brutálny prípad. Len 24-ročný Samuel z okresu Topoľčany narušil pokoj sviatočného dňa v malebnej obci Kotešová v okrese Bytča. Údajne pod vplyvom drog vošiel do dvoch rodinných domov a dokaličil ľudí, ktorých nikdy predtým nestretol. Surový útok sa stal osudným Márii, ktorá ťažkým zraneniam podľahla v nemocnici. Čo sa ale dialo pred masakrom?

Boli v zlom čase na zlom mieste. Dva manželské páry sa stali obeťami surového útoku, ktorý sa odohral v stredu v obci Kotešová. Polícia informovala, že 24-ročný muž útočil sekerou. Do rany mu prišli pre neho úplne neznámi ľudia.

Polícia na mieste činu. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Podľa opisu svedkov, ktorí tvrdia, že muž sa po obci pohyboval polonahý a mal byť pod vplyvom drog, sa chcel Samuel odviezť za svojou partnerkou. Preto sa začal po obci rozhliadať po nejakom otvorenom aute. Následne na jednom skúsil, či je otvorené. Keď zistil, že nie je, začal doňho kopať. Majiteľ vozidla vybehol von. Agresor sa rozbehol proti nemu.

Svedok udalosti pre portál Tvnoviny.sk opísal, že útočník vnikol do domu muža a napadol ho. „Majiteľ domu sa zľakol, tak sa skryl do domu, ale páchateľ vykopol dvere a udrel ho do hlavy päsťou,“ povedal svedok.

Útočník sa potom vybral ďalej po dedine a vošiel do domu jeho 70-ročnej majiteľky. Dôchodkyňa v tom čase robila na dvore, kde ležala aj sekera. „Zobral sekeru a začal ju napádať. Niekoľkokrát ju udrel do hlavy. Mala rozsekanú hlavu, tak vážne, že jej bolo vidieť až mozog,“ pokračoval svedok v opise.

Svojej dokaličenej manželke bežal na pomoc muž v rovnakom veku. Páchateľ vzápätí napadol aj jeho. No starší pán bol voči nemu takmer bezbranný. Kým na miesto dorazila polícia, ktorú zalarmovala žena zo susedstva, páchateľ stihol muža niekoľkokrát udrieť sekerou do hlavy. Po príchode policajtov sa útočník ešte zaháňal sekerou aj na nich. Mužom zákona sa Samuela poradilo úspešne spacifikovať.

Zranení boli prevezení do nemocníc v Považskej Bystrici a v Žiline. Žiaľ, staršia žena v nemocnici zraneniam podľahla.

Útočníka obvinili z vraždy

Mladého muža, ktorý vo štvrtok 1. novembra so sekerou v ruke vyčíňal v obci Kotešová v okrese Bytča, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a porušovania domovej slobody.