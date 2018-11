Lučanský a Saková o vypočúvaní organizátorov Za slušné Slovensko: Nič sa do koša hádzať nebude

BRATISLAVA - Policajný prezident Milan Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková sa dnes vyjadrili k anonymnému trestnému oznámeniu, v ktorom figurovali organizátori protestov Za slušné Slovensko. Lučanský si dal zistiť informácie a uviedol, že vyšetrovateľ postupoval štandardne. Jeden z organizátorov Juraj Šeliga uviedol, že pokiaľ by to bolo na vyšetrovateľovi, hodil do koša, ale na príkaz riaditeľa NAKA musí konať. Lučanský to poprel. Saková Ficov útok na novinárov nekomentovala.

Policajný prezident Milan Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková sa dnes vyjadrili na spoločnej tlačovke v Banskej Bystrici k anonymnému trestnému oznámeniu, na základe ktorého vypočúvali organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Lučanský sa o trestnom oznámení dozvedel z médií a dal si pozisťovať podrobnosti.

Polícia nesmie byť predmetom politiky

„Uvedomujem si, že na základe týchto informácií je polícia opäť pod veľkým mediálnym tlakom,“ povedala na úvod Saková. „Ako ministerka vnútra som nikdy nezasahovala do žiadneho vyšetrovania a tak to bude aj v tomto prípade. Uvedomujem si svoju politickú zodpovednosť a môžem tu zodpovedne prehlásiť, že od všetkých mojich kolegov budem vyžadovať, aby svoju prácu vykonávali len v súlade so zákonom,“ uviedla. „Polícia nesmie byť predmetom politiky,“ dodala a uviedla, že polícii dôveruje.

Lučanský sa o tejto informácii dozvedel dnes z médií prostredníctvom ľudí, ktorí boli vypočúvaní. „Boli podať vysvetlenie vyšetrovateľovi k spomínanej činnosti,“ uviedol policajný prezident. „Na základe toho som si dal vyhodnotiť všetky informácie a skutočnosti, ktoré sa týkajú tohto prípadu. Volal som s konkrétnym vyšetrovateľom, s ktorým som mal rozhovor,“ uviedol Lučanský s tým, že vyšetrovateľ mu vysvetlil niektoré skutočnosti, s ktorými sa ako policajný prezident môže oboznámiť.

Polícia sa musí zaoberať každým trestným oznámením

Zopakoval, že policajný zbor je povinný zo zákona sa zaoberať akýmkoľvek trestným oznámením, či už anonymným, alebo podaným konkrétnou osobou. To isté deklarovala aj Generálna prokuratúra SR. Niektoré z trestných oznámení boli odmietnuté, neiktoré boli odstúpené. „Neviem na základe čoho boli štyri trestné oznámenia odmietnuté. Nemôžem vedieť o všetkých. Je to na rozhodnutí konkrétnych ľudí,“ povedal Lučanský.

Avizoval, že zajta si dá zistiť ďalšie podrobnosti aj v rámci iných súčastí policajného zboru. Anonymné trestné oznámenie prišlo 10. septembra 2018 a bolo adresované priamo na riaditeľa NAKA Petra Hraška. „Po jeho prečítaní a vecnom vyhodnotení rozhodol, že celá písomnosť bude vzhľadom na možné skutky týkajúce sa korupčného a ekonomoického správania pridelená protikorupčnej jednotke konkrétnemu vyšetrovateľovi,“ uviedol policajný prezident.

Štandardný postup, vyšetrovateľ sa dištancuje od Šeligových slov

Vyšetrovateľ sa v predprívpravnom konaní sa snaží o doplnenie trestného oznámenia o všetky možné informácie, aby mohol v zákonne stanovenej lehote o trestnom oznámení rozhodnúť. „Na základe toho boli predvolané osoby z trestného oznámenia, aby podali vysvetlenie za účelom doplnenia trestného oznámenia,“ poedal Lučanský. Dodal, že museli predvolať ich, keďže išlo o anonymné oznámenie a autor je neznámy.

„Po jeho rozhovore so mnou mi vysvetlil, že sa tohto úkonu zúčastnili aj advokáti. Celé to prebehlo štandardne, zjavne tam nebolo zasahovanie,“ povedal. Podľa Lučanského sa vyšetrovateľ dištancuje od Šeligových slov. Ten dnes citoval vyšetrovateľa, ktorý mu údajne povedal, že pokiaľ by to záviselo od neho, hodil by to do koša. „Postupoval podľa platných zákonov Slovenska a bude v tom pokračovať ďalej,“ vysvetlil Lučanský. „Ani ja ani nikto mu do toho nebude zasahovať.“

Fica komentovať nebudem

O celom trestnom oznámení bude rozhodnutie oznámene standardne v zákonnej lehote. „Ideme štandardnými postupmi, ktoré polícia štandardne využíva. Zatiaľ sa len dopĺňajú informácie a vyšetrovateľ sa rozhoduje, či bude konať ďalej, alebo trestné zamietne,“ dodal. Saková na tlačovke čelila otázke vzhľadom na Ficove vyjadrenia na sociálnej sieti, v ktorých označil novinárov za komediantov a povedal aj, že chce vyhrať voľby a dúfa, že ich trafí.

„Dnes tu sedíme a reprezentujeme ministerstvo vnútra, pokiaľ sú dotazy na pána poslanca Fica k jeho vyjadreniam, tak sa musíte spýtať jeho. My sa nemôžeme vyjadrovať k jeho myšlienkam, preto je dobré si konfrontáciu vysvetliť tam, kde vznikla,“ opakovane pochválila prácu policajtov, ktorí napriek mediálnemu tlaku, ktorému boli vystavení, dosiahli výsledky a majú štyroch podozrivých z vraždy Kuciaka a Kušnírovej.