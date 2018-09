Hrozný pohľad na centrum Bratislavy: VIDEO Výkaly a smrad, kompetentní by mali konať, odkazujú ľudia

To, že Kamenné námestie je v katastrofálnom stave, a že za bieleho dňa tam stretnete pospávajúcich bezdomovcov, je známe už dlho. Koncom augusta, keď dal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zbúrať nelegálne stánky, sa však vynoril oveľa vážnejší problém. Po námestí zrazu začali pobehovať desiatky potkanov. Mesto vtedy tvrdilo, že situáciu rieši a na povrch vraj nevyliezajú, to ale nebola pravda.

"Potkany sa vyskytujú vo väčšom množstve na miestach, kde sú zvyšky jedla a iné odpadky, inak na povrch vyliezajú veľmi zriedka. Samospráva sa týmto problémom zaoberá a monitoruje problémové lokality, ako napríklad aj Kamenné námestie, kde treba klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o čistote a poriadku v Starom Meste, na ktorého dodržiavanie dohliadajú príslušníci mestskej polície ako poriadkového útvaru,“ povedala vtedy Zuzana Onufer, hovorkyňa hlavného mesta.

Je pravda, že na Kamennom námestí sú odpadky, no nie je ich viac ako v iných častiach Bratislavy a potkany tam behali za bieleho dňa. Okrem neželaných hlodavcov, na námestí dochádzalo aj k iným výtržnostiam. Nie je nezvyčajné, ak tam stretnete priamo za bieleho dňa na lavičke alebo v tráve súložiacich ľudí, či takých, ktorí vykonávajú rôzne iné potreby pred zrakmi ostatných ľudí.

Zdroj: Bratislavské noviny

Menej výkalov, viac lavičiek

Posledný incident, kedy musela zasahovať polícia, sa stal len pred pár dňami. Okolo 16-tej hodiny bola hliadka privolaná k páru, ktorý svoje vášne ukájal priamo na lavičke. Na konci týždňa sme sa preto vybrali skontrolovať, či sa po niekoľkých hláseniach a medializácii, niečo zmenilo.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Na naše prekvapenie sme poobede nevideli na tráve ležať žiadnych bezdomovcov, aj napriek tomu, že len pár dní predtým tam boli. Zápach moču a ľudských výkalov, ktoré boli na viditeľných miestach, však pretrval.Potkana sme stretli len jedného. Vo chvíli, keď sme dorazili, odchádzali štátni policajti. Možno aj preto bezdomovci posedávali na lavičkách a nerobili žiadne výtržnosti. Podľa ľudí však polícia na námestí nie je pravidelne, skôr zriedka.

Nelegálne stavby odstránili, niekoľko nových predajných miest však pribudlo. Zdroj: Magistrát hlavného mesta Bratislava

Zdroj: Maarty

"Sú tu teraz častejšie odkedy sa zbúrali tie stánky, ale skôr sa len prevezú autom okolo," povedal pán, ktorý býva neďaleko a cez Kamenné námestie tak prechádza každý deň. Podľa neho by si tiež zaslúžilo viac zelene, menej potkanov a neporiadku a možno aj viac lavičiek na sedenie. "Tie potkany povyliezajú, počkajte, keď sa zotmie, je ich tu dosť," povedal nám, keď sme poznamenali, že potkany zmizli.

Aj toto je pohľad, ktorý sa bežne naskytol ľuďom, ktorí prechádzali cez Kamenné námestie. Zdroj: Maarty ​

Zdroj: Maarty

Aj ostatní okoloidúci, ktorých sme sa pýtali na to, či si myslia, že sa Kamenné námestie mení k lepšiemu a čo by na ňom uvítali, sa zhodli na tom, že vidno, že sa niečo začalo robiť, ale počkajú si na výsledok. Svorne však tvrdili, že námestie si zaslúži zmenu k lepšiemu a kompetentní by sa o to mali postarať.