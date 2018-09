Hnutie OĽaNO upozorňuje na výskyt nových syntetických drog, chce ich zakázať

"Sú to nové umelé syntetické psychoaktívne látky. Možno to percento nevyzerá vysoké, ale v číslach je to 1 650 slovenských študentov, 1 650 zničených životov," konštatoval na dnešnom brífingu hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) poslanec Európskeho parlamentu za OĽaNO Branislav Škripek. Upozornil na objavenie dvoch nebezpečných psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl, ktoré Slovensko zatiaľ nekontroluje. Znamená to, že v prípade zistenia drogy u občana je policajt povinný mu ich vrátiť. Touto otázkou sa Európsky parlament bude zaoberať v utorok, informoval Škripek.

Europoslanec uviedol, že k týmto drogám je možné dostať sa ľahko, nákupom na internete a za nízke ceny. Cyklopropylfentanyl patrí medzi syntetické opiáty, známe ako fentanyly. V EÚ je táto droga dostupná najneskôr od júna 2017 a pripisovaných jej je 60 úmrtí. Metoxyacetylfentanyl je v EÚ dostupný najneskôr od novembra 2016 a vyskytuje sa ako prášok, tekutina a tabletky. Tejto droge je pripísaných šesť úmrtí. Pri týchto drogách hrozí aj nebezpečenstvo intoxikácie aj pri náhodnom kontakte.

Podľa tieňového ministra zdravotníctva za hnutie Mareka Krajčího cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl sú najnebezpečnejšie drogy v súčasnosti, neboli kontrolované a preto sa dajú veľmi ľahko zaobstarať. Upozornil, že sú extrémne návykové a po užívaní mladí ľudia vyzerajú ako zombi. "Veľmi je dôležité, aby sa táto látka dostala medzi látky, ktoré sú kontrolované aj našou legislatívou. Na septembrovej schôdzi je v Národnej rade SR otvorený zákon o omamných psychotropných látkach z roku 1988, ktorý sa bude novelizovať a mohli by sme mať okamžite tieto látky v našej legislatíve a preto to chceme do pléna predložiť. Chceme, aby boli čo najskôr v zozname kontrolovaných látok," konštatoval Krajčí.

Skutočnosť, že sa tieto drogy ľahko dajú zaobstarať, je zaujímavá aj pre mladých ľudí z chudobnejších vrstiev občanov. Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anny Verešovej najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej skupiny sú deti do 18 rokov.

"Na celoštátnej úrovni zodpovedá vláda za preventívne aktivity a včasnú intervenciu, za pomoc rodinám a mladým ľuďom, ktorí sú drogovo závislí a preto chcem predstaviť projekty Žilinského kraja, lebo tam už môžeme uskutočňovať víziu rodinnej politiky a pomoc mladým drogovo závislým. V regióne pripravujeme prevenčné opatrenia v podobe kultúrnych a športových aktivít. pomôcť by však mal aj štát, aj vláda," podotkla Verešová. Ako predstavitelia hnutia na tlačovke informovali, Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo, že takmer 60 percent liečených užívateľov berie psychoaktívne látky až 11 a viac rokov, z čoho vyplýva, že s užívaním drog začínajú už v mladistvom veku.