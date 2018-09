Dráma na letisku v Lyone: Muž prerazil autom sklenené dvere a zamieril na pristávaciu dráhu

Vodič podľa jej slov najskôr vošiel do nesprávneho smeru na diaľnici a prerazil bariéru na malom letisku v Lyone. Následne zamieril na väčšie medzinárodné letisko Lyon-Saint Exupéry. Svojím autom tam prerazil cez dvoje sklenených dverí na termináli č. 1 letiska a potom pokračoval na asfaltovú dráhu. Polícia vodiča v aute prenasledovala policajnými autami a vrtuľníkom a na mieste zatkla. Vybavovanie letov dočasne pozastavili.

DEVELOPING: An individual has been arrested at Lyon–Saint-Exupéry Airport after a car drove through security barriers and onto the runway.



