PREDPOVEĎ na posledný víkend prázdnin: Záver leta bude mokrý, hrozia búrky

Počasie posledný víkend pred začiatkom školského roka nebude také, aké by si väčšina z nás priala. Cez víkend nás totiž podľa predpovedí čakajú zrážky na väčšine územia Slovenska. Najviac by ich malo spadnúť v nedeľu, pokračovať by mohli počas prvých školských dní.

Piatok

Miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe. Popoludní na strednom Slovensku a na Spiši prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši 18 až 24 st. Slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Sobota

Oblačno až zamračené, vo východnej polovici prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 st. Teplejšie bude na juhu stredného Slovenska, Above, na Zemplíne a Šariši, kde sa očakáva 26 až 31 st. Slabý, postupne miestami severný až severovýchodný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h).

Zdroj: predpovede.topky.sk

Nedeľa

Oblačno až zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť a miestami. Dážď alebo prehánky očakávame najmä v západnej polovici Slovenska, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 30 st., v Žilinskom kraji a na Spiši 19 až 24 st. Vietor severovýchodný s rýchlosťou 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h).