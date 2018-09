Západné Slovensko pod hnevom počasia: VIDEO Hrozivé búrky udreli, Bratislava znovu zaplavená

BRATISLAVA - Západné Slovensko v sobotu zasiahli búrky s krúpami sprevádzané výdatnými zrážkami. Na svojej stránke na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Celodenné lejaky sa už podpísali na situáciu v Bratislave, kde sa na mnohých miestach hromadí voda.

V okolí Bratislavy sa búrky začali krátko popoludní, neskôr zasiahli okolie Trnavy, a potom aj Skalicu, Nové mesto nad Váhom a Levice. Vo všetkých okresoch platí výstraha až do nedeľného (2.9.) rána.

Zdroj: shmu.sk

Meteorológovia na svojom facebookovom profile upozorňujú, že na niektorých miestach môže spadnúť až 130 mm zrážok. Na väčšine územia však spadne približne 20 - 50 milimetrov zrážok. Dážď bude sprevádzať nárazový vietor s rýchlosťou 60 - 70 kilometrov za hodinu.

SHMÚ tiež upozorňuje, že búrky môže sprevádzať výrazný prechodný vzostup hladín na malých tokoch. Objaviť sa môžu aj iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.

Silné lejaky si už na hlavnom meste vypýtali svoju daň. Mnohé komunikácie zaplavila voda. V uliciach je počuť hlas hasičských sirén. Tí majú plné ruky práce s vyčerpávaním vody zo znížených priestorov.

„V súvislosti s celodenným dažďom v Bratislave a okolí zaznamenali hasiči nárast výjazdov. Aj v týchto chvíľach zasahujú pri odčerpávaní zatopených priestorov, a to najmä v mestských častiach Ružinov a Rača. Zasahujú tiež v Ružinovskej nemocnici vo vonkajších priestoroch pri laboratóriách, kde sa nahromadilo veľké množstvo vody. Doposiaľ vykonali v rámci Bratislavy tucet výjazdov,“ informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na svojej facebookovej stránke.

Zdroj: Martin Bublavý

Obrovské mláky sa tvoria napríklad v Ružinove, kde je zaplavené parkovisko pri obchodnom dome Retro a taktiež viacero podjazdov. Ľuďom na sociálnych sieťach tieto zábery pripomínajú situáciu zo 6. júna, kedy dažde úplne paralyzovali dopravu v hlavnom meste.

Náporu počasia neodolal ani novootvorený podchod pod Trnavským mýtom. Iba šesť dni po tom, čo ho po rekonštrukcii za niekoľko miliónov eur opäť otvorili, doň dnes opäť natiekla voda a musel byť dočasne uzavretý.

Dopravný kolaps

Pretrvávajúci silný dážď v Bratislave komplikuje dopravnú situáciu v hlavnom meste. Odklonené sú niektoré linky MHD, električka č. 4 medzi Zátiším a Vozovňou Jurajov dvor nepremáva. Nejdú ani električky 8 a 9 do Ružinova, sú odklonené z Trnavského mýta k ŽST Nové Mesto, zatiaľ bez náhradnej dopravy. Informuje o tom webstránka imhd.sk. Upozorňuje na zaplavené podjazdy.

Pre zaplavenie podjazdu na Gagarinovej ulici premávajú linky 201 a 202 cez Mierovú ulicu. Linka 201 ide po Cintorín Vrakuňa, v úseku Cintorín Vrakuňa - Dolné hony premáva náhradný autobus. Odklonom cez Ružinov premáva aj linka 65. "Na Mierovej treba počítať s výrazným zdržaním pre kolóny," dopĺňa portál.

Zaplavené ulice v Rači a Ružinove. Zdroj: Facebook

Odklonená je aj linka 50 z podjazdu na Ružinovskej. Autobusy premávajú cez Bajkalskú. Električka č. 4 premáva z mesta k ŽST Nové Mesto a medzi Vozovňou Jurajov dvor a Zlatými pieskami. Medzi ŽST Nové Mesto a Vozovňou Jurajov dvor cez Tomášikovu, Rožňavskú a Bojnickú jazdí náhradný autobus X4.

Stella centrum informuje, že na Trnavskom mýte nefungujú semafory, nesvietia ani za Podunajskými Biskupicami, v smere do Mosta pri Bratislave. Hovorí tiež o zaplavenom podjazde na Bajkalskej pod Prievozskou. Zaplavená je aj vozovka na Račianskej pri stanici Vinohrady. Úsek je podľa centra neprejazdný a nepremávajú ani električky.

Pršať môže celú noc

Búrky s krúpami a výdatné zrážky dnes aj v nedeľu ráno môžu potrápiť Západné Slovensko. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. V súvislosti s tým preto vydal výstrahu prvého stupňa. Búrky môžu pretrvávať do utorka do ôsmej hodiny ráno. Zároveň meteorológovia upozorňujú, že na väčšine územia spadne približne 20 - 50 milimetrov zrážok. Dážď bude sprevádzať nárazový vietor s rýchlosťou 60 - 70 kilometrov za hodinu.

Zdroj: shmu.sk

Zdroj: Martin Bublavý

Výstrahu prvého stupňa SHMÚ vydal aj pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov na nedeľu od 14:00 do 17:00.

SHMÚ tiež upozorňuje, že pri spomínaných zrážkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).