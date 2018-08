Na Slovensku našli objav obrovského významu: EXKLUZÍVNE FOTO Poklad v zemi starší než pyramídy

ČEREŇANY - Pri výstavbe čistiarne odpadových vôd v Čereňanoch v okrese Prievidza našli archeológovia viacero artefaktov, ktorých vek odhadujú na niekoľko tisíc rokov. Nálezy teraz budú skúmať, nevylučujú pritom, že v Čereňanoch neskôr môžu objaviť i ďalšie, keďže by malo ísť len o epicentrum nálezu.

"Nepredpokladali sme to, ale objavili sme tam archeologickú lokalitu z mladšej doby kamennej, konkrétne neolitu. Predbežne ju datujeme do obdobia 5000 rokov pred Kristom," uviedol v stredu František Žák Matyasowszky, generálny riaditeľ Archeologickej agentúry, ktorá výskum v obci realizovala.

Horná časť sošky ženy, kde je rozpoznateľné hlavička a poprsie. Zdroj: Archeologická agentúra

Pravdepodobne platika zvieratka. Zdroj: Archeologická agentúra

Do Čerenian chodia na stavbu v rámci odkanalizovania obce archeológovia podľa neho kontrolovať všetky výkopové práce skoro rok, dokým neobjavili uvedenú lokalitu, nenašli nič. "Povedal by som, že je to nešťastie pre investora, šťastie pre archeológa, keďže práve na pozemku, kde má byť čistiareň odpadových vôd, teda jediná väčšia stavba, bolo plno archeologických objektov. Prekvapilo nás, že na malej ploche, pár sto metrov štvorcových, sme ich našli vyše 90," priblížil.

Čereňanská Venuša

Archeológovia v lokalite objavili tisíce črepov, ktoré budú teraz spracovávať a čistiť. "Unikátom pre nás sú dve malé plastiky, zoomorfné z pálenej hliny, teda podobajúce sa na zvieratá a jedna antropomorfná podobajúca sa na človeka, pravdepodobne na ženskú postavu, inými slovami povedané Venuša," ozrejmil ďalej Matyasowszky. Nálezy by mali podľa neho odborníci spracovávať minimálne asi tri alebo štyri mesiace a spracujú kompletnú výskumnú dokumentáciu.

Zdroj: Archeologická agentúra

Či ide o nález celoslovenského významu, archeológ nevedel jednoznačne potvrdiť. "Nikto nepredpokladal, že je tam neolitická lokalita. Mala vysokú hustotu koncentrácie a nálezy sa budú radiť archeologicky k tým veľmi kratším. Druhá vec je, že sme zistili, že ide len o epicentrum, táto lokalita je v skutočnosti omnoho väčšia. Vykopali sme len časť, ktorá bude bezprostredne zničená stavbou. Ďalšie veci ešte odpočívajú pod zemou, čiže do budúcna to dáva možnosť výskum omnoho rozšíriť na všetky svetové strany," doplnil.

Starosta v šoku

Vzácne nálezy tešia podľa jeho slov i starostu obce Jána Mokrého. "Som nesmierne rád, že sa u nás našli. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1329, teraz máme dôkaz, že aj 5000 rokov pred Kristom boli Čereňany obývané," skonštatoval. "Keď som sa dozvedel o veku tých predmetov, naskočili mi zimomriavky. Veď je to staršie, než pyramídy."

Zdroj: Archeologická agentúra

Zdroj: Archív obce Čereňany

S prácami na budovaní čističky v obci už investor pokračuje. "Teraz bude pri výkopových prácach dôkladnejšie skúmať okolie, či niečo nenájde," podotkol Mokrý. Archeológom je ochotný na výskum poskytnúť aj okolité pozemky vo vlastníctve obce.

Archeologický výskum na mieste stavby nariadil Krajský pamiatkový úrad Trenčín - Pracovisko Prievidza. Nájdené predmety by po dôkladnom určení mohli skončiť v múzeu v Prievidzi, alebo Bojniciach. Po tomto významnom objave však starosta nevylúčil ani zriadenie miestneho múzea v Čereňanoch.