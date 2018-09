Archeológovia hovoria o ohromnom objave: Najstaršia kresba človeka na FOTO vyvolala salvy smiechu

JOHANNESBURG - Tím archeológov v stredu publikoval štúdiu, podľa ktorej zhluk červených čiar na kuse kameňa objaveného v juhoafrickej jaskyni predstavuje najstaršiu známu ľudskú kresbu. Po siedmich rokoch testov vedci vyhodnotili, že línie vytvorila ruka človeka pred 73 000 rokmi, informoval denník The Guardian.

Najstaršie doteraz známe nástenné kresby objavené v Španielsku a v Indonézii vznikli maximálne pred 40-tisíc rokmi. Prelomový objav urobili archeológovia v pobrežnej jaskyni Blombos v Juhoafrickej republike, kde sa v minulosti našlo mnoho artefaktov z dôb pred 70-tisíc až 100-tisíc rokmi.

"Nový držiteľ rekordu najstaršej kresby na svete je starý 73-tisíc rokov a stojí za houby," poznamenal na twitteri posmešne technologický web Motherboard. The Guardian zase komentuje, že úlomok z juhoafrickej jaskyne neoplýva pôvabom ako obraz od Da Vinciho ani teplom Rubensovho diela, ale jeho dôležitosť je porovnateľná.

Významný kamienok je dlhý len niekoľko centimetrov a deväť čiar na ňom netvorí žiadny rozoznateľný obrázok, vedci ale majú za to, že sú výsledkom vedomej činnosti. Zároveň sa domnievajú, že boli súčasťou väčšej kresby vytvorenej "pastelkou" z červeného okru. Úlomok podľa nich pochádza z kameňa používaného na drvenie farebnej horniny na prášok. Nájdený bol už v roku 2011 a odborníci ho potom skúmali s cieľom určiť, ako sa naň farba dostala.

Zdroj: profimedia.sk

"Toto je najstaršia známa kresba v dejinách ľudstva. Čo to znamená? Neviem. Viem len, že to, čo sa nám môže javiť ako veľmi abstraktné, mohlo niečo znamenať pre ľudí z tradičnej spoločnosti, ktorá to vytvorila," povedal bádateľ univerzity z francúzskeho Bordeaux Francesco d'Errico, ktorý sa na výskume podieľal.

"Vedeli sme o mnohých veciach, ktoré Homo sapiens dokázal, ale nevedeli sme, že vtedy vedeli kresliť," povedal denníku The New York Times hlavný autor novej štúdie Christopher Henshilwood. Čo presne mala prehistorická kresba znázorňovať pre túto chvíľu vedci netušia, Henshilwood ju ale za bezvýznamnú čmáranicu nepovažuje. "Som presvedčený, že (čiary) nie sú iba náhodnými značkami. Myslím, že je to rozhodne symbol a je tam nejaký odkaz," tvrdí.