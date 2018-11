FOTO Archeológovia vo vytržení: Pod pyramídou objavili tunel, tajná cesta do podsvetia

Výskumníci z Mexického národného inštitútu archeológie a histórie a Inštitút geofyziky na Národnej autonómnej univerzite Mexika našli podľa portálu foxnews.com skryté priestory v populárnej lokalite blízko Mexico City. Komnata dosahuje priemer 15 metrov a podľa odborníkov slúžila ako rituálne miesto pri pohreboch.

Skrytá komnata mohla byť spolu s tunelom starobylou koncepciou podsvetia. Výskumníci objavili nález v lete roku 2017 pomocou technológie elektrického odporu. Svoje zistenia však medializovali až teraz. V ďalších tuneloch pyramídy našli ľudské kosti.

Zdroj: Institute of Geophysics of the UNAM

To vyvolalo špekulácie, že spomínaný tunel v sebe môže ukrývať novodobejšie ľudské pozostatky. Tento tunel, ktorý vedie do južnej časti Teotihuacánu, vrhá nové svetlo do starovekej histórie Mexika. V južnom Mexiku bola nedávno objavená staroveká maska mayského kráľa zo 7. storočia.

Množstvo lebiek, ktoré sú ukryté hlboko pod zemou mesta Mexico City, odhaľujú tiež hrôzostrašné detaily o aztéckych obetných rituáloch. Táto oblasť bola dokonca v minulosti epicentrom aztéckeho mesta, v ktorom vraj strašili ľudské obete, ktoré obyvatelia venovali bohom.