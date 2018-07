Smrť v Banskej Bystrici: Žena zo Spojeného kráľovstva sa otrávila jedovatou hubou

O prípade informuje RTVS. Manželia zo Spojeného kráľovstva vyhľadali lekársku pomoc až po 70 hodinách. To je však podľa lekárov už veľmi neskoro. Hubárov vyzývajú na opatrnosť a zároveň aj zdôrazňujú, že v prípade problémov treba vyhľadať lekársku pomoc ihneď a bezodkladne.

„Keď už dostanem hnačkovité príznaky v piatok večer a do pondelka ráno to vydržím, to znamená, že prídem do nemocnice po 70 a viac hodinách, tak to znamená, že už na tej pečeni boli riadne škrabance,“ povedal pre RTVS odborník na huby Svetozár Dluholucký.

Podľa mykológa Stanislava Glejduru sa prvé príznaky otravy muchotrávkou dostavia o 6 hodín, niekedy aj neskôr. Človek si to tak nemusí spojiť s hubou.