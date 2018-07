Slováci hodnotili: ZOZNAM našich najlepších zmrzlinární, do ktorých sa vyberte za pôžitkom

„Slováci, v ktorom meste na Slovensku máme podľa vás najlepšiu zmrzlinu?“ znela naša otázka. Pod príspevkom sa nazbieralo takmer 400 komentárov. Teraz vám prinášame krátky zoznam zmrzlinární, kam sa podľa vašich recenzií oplatí ísť zhrešiť.

Západná a južná časť Slovenska

Ľuba chodí za najobľúbenejšou pochúťkou leta do Piešťan. „Niekedy je v rade aj 50 ľudí, taká je dobrá,“ napísala čitateľka. Za pravdu jej dalo ďalších 6 ľudí. Veľmi chválená bola aj zmrzlina v Trnave na Hviezdoslavovej ulici. Bratislavčania sa v ankete zhodli, že najviac im chutí tá na Laurinskej ulici. „Zmrzlina pod gaštanom v Ivanke pri Dunaji,“ myslí si Kristína spolu s Andreou.

Zdroj: Getty Images

Na Záhorí je podľa ankety bezkonkurenčná zmrzlina v Stupave pri kostole. V komentároch mnohí menovali aj zmrzlináreň v Šamoríne na Pomlejskej ceste. Podľa Stanislavy je najlepšia točená zmrzlina priamo v areáli kúpaliska vo Veľkom Mederi.

Oblasť stredného Slovenska

Matúšovi veľmi zachutila zmrzlina v Štiavniku pri Bytči. Nie je zrejme jediný, pretože rovnaký názor zdieľa aj ďalších 30 Slovákov, ktorí reagovali na jeho komentár. Slováci si nevedeli vynachváliť ani zmrzlinu v Rybanoch a v Bytči na Mičurovej ulici. Výborne hodnotená bola aj v obci Lopej na Horehroní a v meste Hanušovce nad Topľou. Žilinčania na výbornú hodnotili zmrzlinárne na Sládkovičovej ulici a ulici SNP.

Zdroj: Getty Images

Východné Slovensko

Najchutnejšia zmrzlina na východe je podľa Slovákov v Šaci a v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča. Ivanka odporúča navštíviť zmrzlináreň v Kostoľanoch nad Hornádom. „Na sto percent a je domáca,“ dodala. Vynikajúca balkánska zmrzlina je podľa Paťky v Snine na Staničnej ulici. „Už roky rokúce,“ napísala.

Zdroj: Getty Images

Zahraničie

Do ankety sa zapojila aj Dominika, ktorá odporúča zájsť si na gurmánsky zážitok kúsok za hranice. „Ak sa vyberiete do Viedne, tak určite zmrzlináreň 10. bezirku,“ napísala s tým, že je to podľa nej najlepšia zmrzlina na svete. Pavol všetkým dovolenkárom v Chorvátsku odporučil, aby zašli do Vodíc. „Pri kostole, za 10 kún tri kopčeky,“ radí Pavel.

