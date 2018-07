MIMORIADNA situácia v Michalovciach: Zasadá krízový štáb, lekári odhalili hrozivú skutočnosť

Od utorka od 15-tej poobede platí v Michalovciach mimoriadny stav. Dôvodom je explozívny nárast počtu ľudí, ktorí sa počas víkendu nakazili osýpkami. Nakazilo sa 25 ľudí. Od 8. hodiny v Michalovciach zasadal krízový štáb za účasti hlavného hygienika SR i hlavného lekára košického samosprávneho kraja. Oznámili, aké ďalšie kroky urobia hygienici a mesto na zastavenie epidémie osýpok.

Prijali viaceré opatrenia

Krízový štáb, ktorý v stredu dopoludnia zasadal v Michalovciach v súvislosti s epidémiou osýpok, prijal určité návrhy, ktoré budú zapracované v príkaze prednostky. Musia ich bližšie vyšpecifikovať a legislatívne upraviť.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Patrí medzi ne monitoring polície, zrušenie hromadných podujatí v meste a lokalitách, ktoré sú ohniskami nákazy či asistencia polície pri očkovaní, ale aj zabezpečenie jeho výkonu. Očkovať by sa mali aj zamestnanci štátnej a verejnej správy a miestnej samosprávy. Patria medzi nich napr. pracovníci sociálnej poisťovne, úradu práce, prokuratúry, súdov, mestského či okresného úradu. Zaistiť sa má tiež doprava infikovaných osôb sanitkami.

Po skončení krízového štábu to pre médiá uviedla prednostka Okresného úradu (OÚ) v Michalovciach Jana Cibereová. Niektoré úlohy, napr. monitoring pohybu infikovaných osôb políciou, ktorý bude prebiehať v oblasti ohnísk nákazy na Mlynskej ulici či vo Veľkých Kapušanoch, sa dá podľa jej ďalších slov uplatniť hneď. Ostatné návrhy musia do praxe zaviesť najneskôr v piatok (13.7.).

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Na prijatie pacientov sa chystajú aj v Prešove a Košiciach

"Z tých ďalších opatrení bude dôležité pokračovať v očkovaní osôb na Mlynskej ulici v Michalovciach a vo vytipovaných uliciach v meste. Budeme sa snažiť vytipovať obce v rámci okresu, kde budeme zvažovať a realizovať očkovanie osôb," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý sa na krízovom štábe zúčastnil tiež. Momentálne je na spomínanej ulici z 1400 ľudí zaočkovaných približne 1100. Zaočkovaní by mali byť aj tí, ktorí prichádzajú s osobami v ohnisku nákazy do kontaktu. Podľa jeho ďalších slov budú v súvislosti s dostatkom vakcíny komunikovať s firmami, ktoré ich dodávajú, aby tak nebol ohrozených ich počet v rámci bežného očkovacieho kalendára.

Potrebné je podľa neho naďalej zabezpečiť hospitalizácie. V prípade naplnenia miestnej kapacity sú na príjem pacientov prijaté tie v Košiciach a v Prešove. "Budeme s nimi komunikovať. Budeme ich žiadať, aby ešte raz zistili očkovací status svojich zamestnancov," spomenul.

Opatrení bolo podľa hlavného hygienika prijatých veľa a boli správne. "Treba si uvedomiť, že osýpky sú respiračná nákaza, ktorá sa veľmi ľahko šíri a je to vysokokontagiózne ochorenie. Komunita, kde sa teraz epidémia šíri, veľmi ťažko alebo vôbec nedodržiava nariadené protiepidemické opatrenia," priblížil.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Počet nakazených rapídne narastá

Pred týždňom v stredu bolo nakazených podľa údajov 110 ľudí, o päť dní v pondelok stúpol počet nakazených na 161. Laboratórne testy zatiaľ oficiálne potvrdili 68 prípadov, 93 je zatiľ pravdepodobných. Len za necelé dva víkendové dni pribudlo 25 nakazených. Krízový štáb preto zasadol už v utorok a vyhlásil mimoriadnu situáciu.

Krízový štáb zasadal už na začiatku júna, no epidémiu osýpok na východe Slovenska sa zatiaľ nepodarilo zastaviť. Najviac (89) ich zaznamenali v meste Michalovce a tiež v obci Drahňov (35), odkiaľ sa osýpky začali šíriť. Problematická je najmä Mlynská ulica v Michalovciach, kde je mnoho nakazených, hygienici tam nariadili aj mimoriadne očkovanie pre 1400 ľudí. Za posledných 20 rokov tak ide o najväčšiu epidémiu osýpok. Donedávna sa ochorenie na Slovensku takmer nevyskytovalo.

Potrebujú viac lôžok

Preto v utorok zasadol krízový štáb, aby situáciu riešil. „V tejto chvíli vieme povedať, že lôžka na infekčnom oddelení v michalovskej nemocnici nepostačujú. Ide o pacientov vo veku od 0 do 54 rokov,“ tvrdí ministerstvo vnútra. V nemocnici skončilo 128 chorých, pričom priemerná dĺžka hospitalizácie bola päť dní. Stúpa aj počet zdravotníkov, ktorí sa osýpkami nakazili – momentálne ich je deväť. Ide o päť zdravotných sestier, dvoch lekárov, zdravotného asistenta a vedúcu rádiologickú techničku. Nemocnica pritom tvrdí, že preočkovala celý personál.

Primár infektologického oddelenia michalovskej nemocnice o mimoriadnej situácii

K utorkovému ránu bolo v michalovskej nemocnici 29 ľudí hospitalizovaných s osýpkami. „Od minulého víkendu sme zaznamenali explozívny nárast počtu pacientov na našom oddelení. Jednak vyšetrených, jednak hospitalizovaných,“ povedal primár infektologického oddelenia michalovskej nemocnice Štefan Zamba.

V nemocnici majú pre veľký nárast nakazených problémy s kapacitou oddelenia, už od júna tak pridali lôžka z iných oddelení. „Už tento víkend sme mali problém, čo sa týka kapacity a zvládnutia množstva týchto pacientov,“ povedal primár michalovskej nemocnice. Ak bude ich počet ďalej stúpať, mali by ich prijímať aj nemocnice v Košiciach a Prešove.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Epidémiu sa nedarí zastaviť

„Z celkového počtu ochorení sú štyri importované z Veľkej Británie a deväť profesionálnych. Všetky ochorenia boli v epidemiologickej súvislosti,“ informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Epidémia trvá už dva mesiace a za ten čas sa hygienikom nepodarilo zastaviť jej šírenie. Hygienici rozširovanie osýpok vysvetľovali tým, že ide o „osoby žijúce v problémovej komunite v okrese Michalovce v nízkych hygienických podmienkach bývania a pacienti z tejto komunity nie sú dostatočne zodpovední, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia“.

Očkovaných ubúda

Najviac chorých bolo vo veku od jedného roku do 19 rokov, nakazili sa však aj deti do jedného roku, ktoré ešte nemohli byť očkované. Medzi nakazenými sú však aj ľudia, ktorí majú v lekárskych záznamoch, že boli riadne očkovaní dvomi povinnými dávkami vakcíny. Hygienici to preverujú.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Problém je však aj to, že počet očkovaných proti osýpkam klesá. Ak je totiž očkovaných menej ako 95 percent detí v danom ročníku, stráca sa kolektívna imunita. Mnohí si myslia, že ak sa ochorenie nevyskytuje, očkovanie je zbytočné. V minulosti bolo zaočkovaných okolo 98 až 99 percent detí, dnes je situácia iná. Vplyvom rôznych antikampaní začal v posledných rokoch počet očkovaných klesať.

Najnákazlivejšie ochorenie

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíria vzduchom - kvapôčkovou infekciou a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo sa prenášajú aj nepriamo - predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Inkubačná doba, teda čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia, je osem až 15 dní, v priemere desať dní. ÚVZ dodáva, že najúčinnejšou prevenciou proti osýpkam je očkovanie.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. „Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života,“ priblížila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojoviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na štvrtý až piaty deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi tri dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá desať až 14 dní. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých. Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.

„Aby sme znížili riziko nákazy osýpkami, je potrebná rýchla detekcia a okamžité hlásenie ochorenia, vrátane hlásenia do medzinárodných sietí, hospitalizácia na infekčnom oddelení, odber biologického materiálu na dôkaz infekcie. Očkovanie vnímavých osôb v ohnisku nákazy, kde sa vakcína podáva od šiestich mesiacov veku. Mladším deťom sa aplikuje normálny ľudský gamaglobulín. Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého,“ zhrnula Račková.