Pre osýpky hospitalizovali doteraz v Michalovciach vyše 200 pacientov: Nové opatrenia v Trebišove

Minulý týždeň zaznamenali prvé dva prípady podozrenia na osýpky u detí v nových lokalitách. Jednou z nich je aj Vranov nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, išlo o päťročné dieťa. "Izolované je v domácom prostredí, očkované jednou dávkou vakcíny proti osýpkam, ružienke a mumpsu v roku 2014. Ochorenie je laboratórne potvrdené," priblížila. Miestom nákazy je podľa jej slov obec Trhovište v Michalovskom okrese, ktorá je jedným z ohnísk osýpok. "Prvé laboratórne výsledky sú nehodnotiteľné, čakáme na druhý odber," uviedla v tejto súvislosti Fedáková s tým, že vo vranovskej nemocnici už prijali určité opatrenia týkajúce sa rizikových zamestnancov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach eviduje k pondelku 279 prípadov osýpok, z toho 150 bolo laboratórne potvrdených. V okrese Michalovce je to 270 ochorení, najviac v Michalovciach (114) a Veľkých Kapušanoch (61). V susednom Sobranskom okrese ich zaznamenali deväť. Z okresov Medzilaborce, Snina a Humenné v súčasnosti podľa Račkovej neboli hlásené prípady osýpok.

Ako ďalej uviedla, pri výskyte osýpok vykonávajú viaceré protiepidemické opatrenia. Ide napr. o vyhľadávanie kontaktov chorých, podrobenie sa ihneď lekárskemu dohľadu. Ten spočíva v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. Tiež je to zabezpečenie odberu biologického materiálu a vykonanie laboratórneho potvrdenia diagnózy. Jedným z ďalších opatrení je karanténa a izolácia pre osoby podozrivé z nákazy v domácom prostredí po dobu 21 dní od poslednej expozície chorému.

V súvislosti s epidémiou osýpok vyhlásili pre okres Michalovce približne pred dvomi týždňami mimoriadnu situáciu. Krízový štáb prijal viaceré opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vysoko nákazlivého ochorenia. Patrí medzi ne okrem iných aj monitoring polície či zákaz hromadných podujatí vo viacerých lokalitách okresu, ale aj očkovanie. Naposledy zasadal na tamojšom okresnom úrade minulý týždeň, najbližšie stretnutie jeho členov sa uskutoční 31. júla.

Nové opatrenia v Trebišove

Nové opatrenia proti vzniku a šíreniu osýpok realizujú v týchto dňoch v Trebišove. Vyplývajú z výskytu podozrenia na osýpky u jedného dieťaťa v trebišovskej rómskej osade, ktoré malo predtým pobyt v ohnisku nákazy v Michalovciach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nariadil v piatok (20.7.) vyhláškou lekársky dohľad a mimoriadne očkovanie proti osýpkam pre deti s pobytom na Ulici Ivana Krasku. Týka sa to detí od šiesteho mesiaca veku do desiateho roku veku, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

"Cestou individuálnych rozhodnutí boli nariadené lekársky dohľad, mimoriadne očkovanie proti osýpkam, karanténne opatrenia, izolácia a dezinfekcia v domácnosti," uviedla v pondelok hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková .

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Počas uplynulého víkendu (21.-22.7.) bol podľa nej organizovane prekontrolovaný očkovací status na Ulici Ivana Krasku u detí vo veku od 15. mesiaca až do 18 rokov, ktoré podliehajú pravidelnému povinnému očkovaniu, a podľa rozhodnutia vydaného verejnou vyhláškou ešte z 13. júla. "Deti, ktoré nemali úplné pravidelné povinné očkovanie proti osýpkam vzhľadom na vek, boli počas víkendu doočkované," informovala Račková. Celkovo bolo v priebehu soboty a nedele lekársky vyšetrených približne 1200 detí vo veku od šiestich mesiacov až do 18 rokov. Zaočkovaných bolo 225 osôb jednou dávkou vakcíny.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Opatrenia prijali aj v trebišovskej nemocnici. "Vzhľadom na to, že v okrese Trebišov sa zatiaľ vyskytol jeden prípad dieťaťa, u ktorého bolo podozrenie na ochorenie osýpok, pristúpili sme v rámci nemocnice k tomu, že očkujeme pracovníkov vybraných - tých najrizikovejších - oddelení, ktoré prichádzajú do kontaktu s pacientom. V prípade, že sa epidemiologická situácia nejakým spôsobom zmení a bude väčší výskyt, tak, samozrejme, rozšírime ten počet zamestnancov, ktorých budeme očkovať," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Bazár.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Víkendové očkovanie detí v rómskej osade zabezpečovali ich obvodní lekári v rámci svojich ambulancií. "Tie sú síce v priestoroch nemocnice, ale sú to ich ambulancie," dodal riaditeľ. Pravdepodobný prípad ochorenia na osýpky v Trebišove bol hlásený v piatok (20.7.) u trojročného dieťaťa s bydliskom na Ulici Ivana Krasku. Dieťa bolo predtým v Michalovciach, v ohnisku nákazy, pričom nebolo očkované proti osýpkam. Pacient bol hospitalizovaný v michalovskej nemocnici.

Osýpok sa treba obávať a chrániť sa očkovaním, radí epidemiologička

Osýpok sa treba obávať, pretože i napriek prísnym opatreniam epidemiológov je možné zavlečenie tohto ochorenia z východného Slovenska aj do iných regiónov SR. Tvrdí to vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mária Avdičová.

"Osýpky patria medzi exantémové ochorenia s vysokou, takmer 100-percentnou kontagiozitou, teda nákazlivosťou. To znamená, že ak sa vírus spôsobujúci toto ochorenie šíri v populácii neočkovaných osôb, chorobnosť geometrickou rýchlosťou narastá. Ochorie každý, kto príde do kontaktu s chorým a nie je chránený - teda nemá protilátky," zdôraznila Avdičová.

Naopak, ak sa ochorenie zavlečie do populácie s vysokou zaočkovanosťou, počet prípadov je podľa jej slov nízky. "Ochorejú zvyčajne len osoby nezaočkované pre kontraindikácie, osoby s poruchou imunity a ľudia, ktorí odmietli očkovanie," dodala. Osýpky sú akútne ochorenie spôsobené vírusom, ktorý sa šíri výlučkami slizníc nosa a úst, chvíľu prežíva aj na predmetoch znečistených výlučkami. Z človeka na človeka sa šíri vzdušnou cestou prostredníctvom kvapôčok i priamym kontaktom, vzácne aj nepriamym, napríklad použitou vreckovkou či uterákom.

Inkubačný čas osýpok je pomerne dlhý, od nákazy po ochorenie uplynie priemerne 14 dní. Prvé príznaky sú netypické: teplota, kašeľ nádcha, zápal spojoviek, drobný výsev na sliznici úst. Typická vyrážka najprv na tvári sa objaví o tri až sedem dní od prvých príznakov, neskôr dôjde ku generalizovanému výsevu. Ochorenie môže prebehnúť aj s komplikáciami, medzi ktoré patria napríklad primárny vírusový zápal pľúc, kŕče či zápal mozgu.