Zdravotné poisťovne už nemajú mať možnosť žiadať poistné spätne neobmedzene

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Na možnosť zdravotných poisťovní žiadať spätne nezaplatené poistné by sa po novom mala vzťahovať premlčacia doba. Poistné by mohli pýtať spätne maximálne za posledných 15 rokov. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa mení aj zákon o zdravotnom poistení.