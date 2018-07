Osýpky si vypýtali svoju daň: Panika medzi dovolenkármi na východe Slovenska

Infekčné ochorenie osýpky sa z Michaloviec rozšírili už aj do Trebišova. Epidémia spôsobuje paniku i medzi dovolenkármi a tak osýpky negatívne zasiahli do turistického ruchu v obľúbených oblastiach, ako je Zemplínska Šírava alebo Vinianske jazero. Tieto lokality sa však od Michaloviec nachádzajú vo vzdialenosti 10 kilometrov, a tak panika nie je na mieste.

Zdroj: Miro Vacula

„Je to veľmi nepríjemná situácia a návštevníci na to reagujú tak, že sa nám odhlasujú z ubytovaní. Či už je to Thermal park Šírava alebo okolité hotely. Všetci nám hlásia znížený počet ubytovania a pritom je teraz top sezóna. Ja však verím, že sa táto epidémia týka len Michaloviec a nie širšieho okolia. Nie je tu vyhlásený krízový stav,“ hovorí riaditeľka Košice region turizmu Lenka Vargová Jurková a odkazuje návštevníkom: „Netreba sa báť, je tu krásne a na Zemplínskej šírave a v okolí osýpky nemáme a všetkých návštevníkov pozývam do tejto krásnej lokality.“

Zdroj: Miro Vacula

Čo vidieť a robiť na Zemplínske Šírave: