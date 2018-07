Plot okolo ambasády USA v Bratislave budú musieť odstrániť, skonštatoval Števčík

BRATISLAVA - Plot okolo budovy americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí v hlavnom meste SR Bratislave bude musieť ambasáda odstrániť. Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík podpísal dnes rozhodnutie, ktorým mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariaďuje toto oplotenie odstrániť. Novinárov o tom na brífingu informoval starosta s tým, že dôvodom na odstránenie oplotenia je to, že stavebník do dneška nepreukázal vlastnícky vzťah ani iný vzťah k pozemku, na ktorom sa nachádza toto oplotenie.

“Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať na Okresný úrad Bratislava do 15 dní odo dňa doručenia,“ uviedol ďalej Števčík. Dodal, že ak sa stavebník odvolá, vec bude riešiť okresný úrad. V prípade, že sa neodvolá, americká ambasáda bude musieť plot odstrániť do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a na vlastné náklady. “Ak ani do troch mesiacov plot ambasáda neodstráni, mestská časť v zmysle svojich kompetencií má právo odstránenie nariadiť formou exekúcie,“ pripomenul starosta.

Podľa Radoslava Števčíka je nutné dodať, že stavebné práce na plote robili v rozpore so stavebným povolením, ktoré bolo vydané ešte v roku 2005. “Vtedy plot nebol súčasťou stavby, respektíve nebol súčasťou stavebného povolenia, ktoré platilo na pevné zábrany proti vstupu áut. Preto povolenie nemožno vnímať ako právoplatné pre oplotenie, ktoré vzniklo dodatočne a neskôr,“ vysvetlil ďalej Števčík.

Americká ambasáda plot neplánuje odstrániť, uvádza sa v jej stanovisku, ktoré poskytol hovorca ambasády Griffin Rozell. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 podpísalo bezpečnostné dohody s mestom Bratislava a s mestskou časťou Staré Mesto. Tieto dohody umožnili veľvyslanectvu bezpečnostný plot na námestí urobiť, uvádza sa ďalej v stanovisku ambasády. "Viedenský dohovor vyžaduje, aby hostiteľské krajiny zabezpečili bezpečnosť diplomatických misií. Americké právo ako aj ministerstvo zahraničných vecí vyžadujú, aby sme mali bezpečnostný plot, aby sme zabezpečili bezpečnosť každého, kto pracuje alebo navštevuje veľvyslanectvo," píše sa v stanovisku. Podľa neho veľvyslanectvo v dobrej viere rokovalo s Hlavným mestom SR Bratislava o prenájme bezpečnostného obvodu a je pripravené zaplatiť nový ročný nájomný poplatok približne 480-tisíc eur.

"Je nešťastné, že bezpečnosť našich amerických a slovenských zamestnancov ako aj obyvateľov Bratislavy a návštevníkov veľvyslanectva sa stali politickou otázkou," argumentuje ambasáda s tým, že nastal čas nájsť riešenie, ktoré jej umožní pokračovať v práci a zároveň plniť záväzky Slovenska podľa Viedenského dohovoru. Americké veľvyslanectvo plánuje vybudovať novú ambasádu pri novej budove Slovenského národného divadla.

O odstránení plota sa hovorilo už aj predtým

O odstránení plota z Hviezdoslavovho námestia už bratislavskí mestskí poslanci hovorili na niekoľkých zasadnutiach zastupiteľstva. Naposledy sa touto témou zaoberali vlani v septembri, keď opäť neschválili prenájom pozemkov na Hviezdoslavovom námestí, na ktorých stojí bezpečnostný plot pred americkým veľvyslanectvom. Celková suma, ktorú mohlo hlavné mesto získať z prenájmu, mala byť 480-tisíc eur za rok. Návrh na nájom pozemkov Spojeným štátom americkým predkladali poslancom na dobu určitú do 15. augusta 2019 s dvojročnou opciou do augusta 2021.

O tom, že plot má z námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci ešte v roku 2016. Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste 2016. Poslanci hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú na tri roky do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo.

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001.

Prípad sleduje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Prípad pozorne sleduje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Slovenský rezort diplomacie pritom podľa hovorcu Petra Suska intenzívne a opakovane komunikoval so všetkými príslušnými inštitúciami, vrátane bratislavského magistrátu, Starého Mesta, ministerstva dopravy i americkou ambasádou. "Naším cieľom bolo zblížiť stanoviská zúčastnených strán a dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie tak, aby bolo naďalej plne funkčné poskytovanie konzulárnych a ďalších služieb zo strany veľvyslanectva," uviedol Susko.

Rezort v tejto súvislosti upozorňuje na Viedenský dohovor. "V tomto prípade je bezpečnostná zóna medzi budovou a plotom súčasťou tých priestorov, na ktoré sa vzťahuje princíp nedotknuteľnosti," podotkol Susko s tým, že ide o bezpečnostnú zónu, ktorá je súčasťou chráneného priestoru ambasády. "Ak je plot postavený na území, ktorý patrí, je priľahlý k ambasáde, tak áno," odpovedal Susko na otázku, či je súčasťou tejto zóny aj plot okolo americkej ambasády. "Nádejame sa, že sa podarí dosiahnuť kompromis, ktorý bude obojstranne prospešný," dodal Susko.