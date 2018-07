Gál zriadil špeciálnu skupinu, monitorovanie osôb sa rozšíri: Najznámejším nositeľom náramku je Rusko

Trestne stíhaný exminister Pavol Rusko sa zaradil k desiatkam osôb, ktoré sú aktuálne na obrazovkách komunikačného strediska Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO). Pracovníci strediska tak môžu pomocou technických zariadení kontrolovať, či dodržiava obmedzenie uložené Krajským súdom v Bratislave. Ten ho po prepustil minulý rok koncom novembra na slobodu.

Najznámejším osobou s náramkom je Rusko

Rusko strávil takmer tri dni vo väzbe potom, čo ho po výsluchu v kauze zmeniek zadržala NAKA. Deň predtým zadržali kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera, ktorého Najvyšší súd vzal v dôsledku obvinení v rovnakej kauze do väzby, aby neovplyvňoval svedkov a nemohol páchať inú trestnú činnosť, najmä ekonomickú. Ruska v tejto veci NS prepustil. Stal sa tak jedným z najznámejších nositeľov elektronického náramku na Slovensku.

Marian Kočner a Pavol Rusko pre Najvyšším súdom SR Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Bývalý riaditeľ TV Markíza opustil Ústav na výkon väzby s aktivovaným elektronickým náramkom pripevneným na nohu. „V tomto prípade dostal obvinený povinnosť zotrvať v Slovenskej republike, teda zákaz opustiť ju,“ priblížil riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality ministerstva spravodlivosti Samuel Burský. Rusko bol tiež povinný odovzdať cestovný doklad a musí sa pravidelne hlásiť súdnemu úradníkovi. Obvinený exminister sa stal dosiaľ najznámejšou osobou monitorovanou systémom ESMO počas jeho takmer dvojročnej prevádzky.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Gál zriadil špeciálnu skupinu

Širšia pracovná skupina, ktorú zriadil minister spravodlivosti Gábor Gál, je zložená z odborníkov (advokáti, akademici, sudcovia, probační a mediační úradníci, zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže..). Aktuálne začína pracovať na tom, aby sa opätovne preskúmali možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

„Cieľom pracovnej skupiny je posúdenie, prípadne rozpracovanie možností intenzívnejšieho využitia ESMO a prekážok, ktoré MS SR koncom r. 2016 identifikovalo v súvislosti v aplikáciou elektronického monitoringu v praxi a návrh vhodného riešenia v našom systéme trestného práva,“ uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.

Kontrolovaných je 45 osôb

Doposiaľ bola kontrola technickými prostriedkami využitá v 113 prípadoch, z toho v 23 prípadoch bola poskytovaná aj ochrana chránenej osobe. V súčasnosti rezort monitoruje 45 kontrolovaných a 8 chránených osôb. „Taktiež použitie v SR preukázalo, že ide o efektívny nástroj, ktorý na páchateľov pôsobí výchovne a zvyšuje mieru ich úspešnej reintegrácie do spoločnosti – miera porušovania povinností/obmedzení/zákazov je v doposiaľ zrealizovaných prípadoch na úrovni 4,4 %, pričom v týchto prípadoch došlo následne k potrestaniu kontrolovanej osoby,“ napísala Drobová s tým, že priemerná „medzinárodná“ miera porušovania sa uvádza na úrovni 6 %.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

V súčasnosti je tiež elektronický monitoring využívaný vo väzenskom prostredí pre účely povolených dočasných opustení ústavu počas výkonu trestu odňatia slobody, kedy je v čase pobytu mimo ústav odsúdený monitorovaný GPS zariadením a ústav tak má informáciu o jeho pohybe. Takýmto spôsobom bol od prelomu roka 2017-2018 EM využitý v 84 prípadoch v 8 ústavoch. V týchto prípadoch nebolo zaznamenané porušenie povinností.

Za náramok musia platiť, je to prekážka

Podľa Burského sa elektronické náramky najčastejšie využívajú práve v prípadoch väzby, keď umožňujú trestne stíhanej osobe ostať na slobode. „Sledujeme v podstate to, či neporušil tento zákaz,“ ozrejmil v novembri Burský s tým, že pohyb Pavla Ruska nie je neustále monitorovaný. „Nemáme dôvod ho sledovať počas celej doby, ani to tak nie je nastavené. Nemáme dôvod, aby sme zasahovali do jeho súkromia, kde sa pohybuje,“ vysvetlil riaditeľ.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Systém však dokáže vyhodnotiť a okamžite upozorniť na to, že Pavol Rusko sa priblížil k štátnej hranici. Informácia o tom by následne putovala z ministerstva polícii, ktorá by voči monitorovanej osobe zasiahla. Za prevádzku systému ESMO sa platí a na nákladoch sa musia podieľať aj monitorované osoby. Sadzba je 1,5 eura na deň, mesačný náklad je 45 eur. Práve mesačný náklad je pritom podľa Burského pri iných stíhaných osobách často prekážkou, aby boli do monitoringu zaradené. Sumu totiž nedokážu uhradiť.

Prekážky sa líšia

„Trend v roku 2018 je obdobný ako v predchádzajúcom roku, či už z hľadiska množstva alebo spôsobu využitia. Príčiny súčasného stavu sú viaceré a špecifické pre jednotlivé spôsoby využitia EM, teda „prekážky“ sa líšia napr. z hľadiska použitia v prípravnom konaní, pri ukladaní trestu alebo po vykonaní trestu odňatia slobody,“ uviedla hovorkyňa.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Čiastočne ide o sociálne a materiálne dôvody (v prípade domáceho väzenia nezáujem páchateľa alebo jeho rodiny o túto formu trestu alebo objektívne nevhodné podmienky v mieste, kde by sa mal vykonávať), nastavenie legislatívy v niektorých prípadoch (nízka motivácia páchateľa využiť možnosť opustiť ústav na výkon trestu a dokončiť trest vo forme domáceho väzenia v porovnaní s podmienečným prepustením), ale najmä nízky záujem o využitie a povedomie o fungovaní a možnostiach, ktoré toto riešenie poskytuje na strane subjektov, ktoré rozhodujú.

GPS nahrádza telefón

Okrem náramku musí mať Rusko pri sebe neustále aj GPS zariadenie, ktoré pripomína mobilný telefón. „Ide vlastne o komunikačné zariadenie so SIM kartou a číslom, ktoré slúži pre spojenie kontrolovanej osoby s komunikačným strediskom, ale aj probačným súdnym úradníkom,“ ozrejmil Burský fakt, že táto povinnosť bola zavedená v rámci ESMO kvôli osobám, ktoré nedisponujú mobilným telefónom.

V prípade, že by obvinený exminister zariadenie nemal pri sebe, skončil by podobne ako obžalovaný člen gangu sýkorovcov Ivan Cupper, prezývaný Vincko. Ten sa v septembri deň po prepustení na slobodu vzdialil od GPS zariadenia. Krátko nato ho zadržala polícia. Podobne ako Rusko má tiež uložený zákaz opustiť územie Slovenska.

Základný prehľad využitia z pohľadu inštitútov trestného práva

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

TDV - Trest domáceho väzenia

TOS - Trest odňatia slobody