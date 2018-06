Vymódený Kočner na súde: Nastajlovaný ako slovenský Alain Delon... TOTO bolo úplne nevhodné!

Marián Kočner si včera od Najvyššieho súdu SR vypočul nepríjemný verdikt. Zatiaľ čo Pavol Rusko je v kauze zmenky stíhaný na slobode, kontroverzný podnikateľ ide do väzby - no v každom prípade štýlovo nahodený. Kočner totiž na pojednávanie prišiel vymódený doslova ako slovenský Alain Delon.

Marin Kočner sa na súdne pojednávanie štýlovo nahodil. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na sebe mal oblečené modré sako so vzorom, slušivú bielu košeľu s bledomodrou lesklou kravatou, rifle s opaskom a výraznou prackou... No v neposlednom rade veľké čierne okuliare na očiach. My sme v tejto súvislosti oslovili módnu stylistku Andreu Ziegler, nech zhodnotí, či bolo takéto oblečenie na súdne pojednávanie vhodné.

„Príliš veľká extravagancia. Mal síce oblek, ale potlač bola nevhodná. Pôsobilo to skôr výsmešne. Jednofarebný tmavomodrý hladký, by bola lepšia voľba. Kravata by mohla byť kúsok užšia. Vhodné by bolo zapnuté na vrchný gombík. Slnečné okuliare sú do interiéru nepotrebné. Iba keby mal problém s očami. Viac formálnosti by bola vhodnejšia voľba,“ povedala špecialistka na módu.