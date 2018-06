MIMORIADNA SPRÁVA Súd poslal Kočnera definitívne do väzby! Zvrat pri Ruskovi

VIDEO Prokurátor Šanta po rozhodnutí, Rusko odchádza

„Vítame rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý v prípade Mariana K. zmenil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu a „náš človek“ ide do väzby. Podal som niekoľko trestných oznámení, v ktorých som navrhoval väzbu. Prokuratúra ich prijala a začalo sa trestné stíhanie. Zdá sa, že senát Františka Moznera si dôkladne preštudoval okolnosti a usúdil, že v prípade Mariana K. je väzba nevyhnutná. Objavilo sa svetielko na konci tunela v boji za spravodlivé Slovensko,“ uviedol k rozhodnutiu súdu poslanec Jozef Rajtár.

„Teraz je veľmi dôležité, aby sa všetky kauzy Mariana K. dôkladne a spravodlivo vyšetrili, aby naša justícia ukázala, že si dokáže poradiť aj s veľkými zvieratami. My budeme aktívne pomáhať, podporovať všetkých čestných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Veríme, že tento prípad bude dotiahnutý do úspešného konca a páchateľ riadne odsúdený,“ dodal Rajtár.

Prokurátor Ján Šanta bol s rozhodnutím súdu vziať Kočnera do väzby spokojný. „Zvíťazila pravda, odvaha a slušnosť a je to odkaz pre slušných ľudí, že spravodlivosť existuje a na každého príde čas.“

„Potom ako sa oboznámime s rozhodnutím, využijeme možnosť a podáme mimoriadny opravný prostriedok,“ povedal Kočnerov právnik Pohovej. Situáciu odmietol ďalej komentovať.

Aktualizované o 16:20 - Najvyšší súd vzal Mariana Kočnera do väzby.

Pavol Rusko do väzby nejde.

Kočner odovzdal svojmu advokátovi okuliare a pri verdikte sa tváril smutne. Podľa zákona, ak nerozhodne súd o jeho vine alebo nevine, musí ho prepustiť po dvoch rokoch.

Verejné zasadnutie je prerušené. Senát sa išiel poradiť. Po prestávke sa očakáva rozhodnutie.

"Pokiaľ ide o moju výpoveď, v plnej miere sa pridržiavam mojej výpovedi," uviedol Rusko a doplnil, že nemohol spraviť subvenčný podvod, lebo v tom čase nebol štatutárnym zástupcom. Obvinenie voči jeho osobe ako štatutárneho zástupcu nemože byť preto pravdivé. Doložil o tom aj doklad.

"Nemám k tomu viac čo povedať, len to, čo som povedal na svojom výsluchu v Banskej Bystrici," uviedol Kočner.

Kočnerov advokát Martin Pohovej svoje právo na záverečnú reč nevyužil. Chce, aby súd sťažnosť prokurátora zamietol.

Podľa prokurátora ide o falšovanie zmenky v astronomickej sume, ktorú československá kriminalistika nepozná. Ide o zmenky v celkovej hodnote 69 miliónov eur. Kočner žiada preplatiť sumu 42 miliónov eur.

Šanta trvá na tom, že dôvody na väzbu existujú aj v prípade Pavla Ruska. Je stíhaný pre subvenčný podvod kvôli Majáku nádeje a pre objednávku vraždy Silvii Volzovej.

Podľa prokurátora Kočner naťahuje čas a predmetné zmenky neposlal na žiadne expertízne skúmanie. Kedy ich totiž mal znalec, nemohol by mať problém povedať jeho meno orgánom činným v trestnom konaní.

"Mimoriadne dlho pácha závažnú ekonomickú trestnú činnosť," prečítal z prokurátorovej sťažnosti voči nevzatiu Kočnera do väzby sudca Monzer. "Koná vysoko sofistikovane," stojí ďalej v sťažnosti. Prokurátro pripomína, že Kočner je stíhaný v ďalších dvoch kauzách, bol obvinený aj z krátenia dane, ktorú neskôr uhradil.

Senátu, ktorý dnes rozhoduje o väzbe Kočnera a Ruska, predsedá sudca František Mozner. Členmi sú Anna Šišková a Martin Bargel. Sudca Martin Piovartsy žiadal o vylúčenie zo senátu kvôli zaujatosti.

V pojednávacej miestnosti sú už všetci prítomní. Verejné zasadnutie začína za veľkej účasti novinárov a verejnosti.

Prokurátor Úradu špeciálnej prukratúry Ján Šanta neočakáva, že sa dnes dozvie, kde sú originály zmeniek. Povedal to krátko pred začatím verejného zasadnutia novinárom. „Ja to neurčujem, my sme ich na to vyzvali,“ odpovedal prokurátor na to, či sa zmenky nachádzajú v inom štáte. „Samozrejme, verím do poslednej chvíle, že uspejeme,“ zodpovedal na otázku, či verí, že na súde uspejú. Na ostatné otázky neodpovedal.

Na Najvyšší súd sa už dostavili obaja obvinení. Prišli v sprievode svojich obhajcov. Ako prvý prišiel Marian Kočner, ktorý na dnešný deň zvolil extravagantný oblek, na očiach má tmavé okulire, ktoré si zložil iba pri kontrole detektorom kovov.

Kočner ide do väzby

Sudca pre prípravné konanie na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici nevzal v sobotu do väzby obvineného Mariána Kočnera ani Pavla Ruska a prepustil ich na slobodu. Sudca konštatoval existenciu dôvodného podozrenia z páchania trestnej činnosti obvinenými, ale nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce kolúznu (navrhovanú pre Kočnera), ako aj preventívnu (pre oboch) väzbu.

Obaja muži čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Podľa prokuratúry dôvodom na väzbu bola obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti a jeden z nich (Kočnera) už teraz marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Prokurátor proti rozhodnutiu prvostupňového súdu podal sťažnosť.

Ako dnes uviedol prokurátor na verejnom zasadnutí, ekonomická trestná činnosť oboch obvinených má "stupňujúcu sa gradáciu". Proti Mariánovi Kočnerovi sú podľa prokurátora vedené spolu štyri trestné stíhania, okrem aktuálnej veci je stíhaný za trestné činy neodvedenia dane a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Voči Pavlovi Ruskovi sa vedú tri trestné stíhania, okrem aktuálnej veci pre prípravu vraždy a tiež subvenčný podvod (kauza Maják nádeje). Obhajoba rovnako ako pred Špecializovaným trestným súdom argumentovala, že dôvody väzby u obvinených nevidí.

Zmenky

Prípad sa týka súdnych sporov o vyplatenie miliónových zmeniek, ktoré požaduje spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána Kočner Žalovaným v prvom rade je exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia. Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, "nebola by TV Markíza".

Markíza od začiatku spochybňuje pravosť zmeniek, špeciálne to, či boli podpísané v roku 2000. Markíza v tomto prípade podala aj trestné oznámenie. Spoločnosť zároveň požiadala Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Mariánom Kočnerom riadne splnili daňové povinnosti. Dôvodom podľa spoločnosti je, že spoločnosť Správa a inkaso zmeniek s.r.o., ktorá sa na súde domáha vyplatenia zmeniek, ako aj ich predchádzajúci vlastníci, spoločnosti INKASNÝ SERVIS a.s. a Midas Investments Ltd., neviedli zmenky riadne v účtovníctve.

Originály zmeniek podľa medializovaných informácií Marián Kočner po začatí trestného stíhania vybral zo súdneho trezoru a orgánom činným trestnom konaní ich zatiaľ nevydal. Tvrdí, že ich zaslal na znalecké skúmanie do zahraničia. Podľa prokurátora ide pri zmenkách o snahu získať finančnú čiastku, ktorú "československá kriminalistika doposiaľ nepozná".

Kočnerovo a Ruskovo obvinenie

Obaja čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Podľa prokuratúry dôvodom na väzbu je obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti a jeden z nich už teraz marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Prokuratúra očakávala, že súd vyhovie návrhu na vzatie do väzby. Naopak, obhajcovia Marek Para a Martin Pohovej predpokladali, že dôvody na väzbu ich klientov nie sú a súd ich prepustí zo zadržania na slobodu. Vec tak skončila na Najvyššom súde.

Rozhodnutie sudcu

Sudca Roman Púchovský na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici nakoniec rozhodol, že Kočner s Ruskom budú stíhaní na slobode. Púchovský to odôvodnil tým, že "nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzbu".

