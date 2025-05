Florence Road, 2025

Niekedy stačí jedna pesnička na to, aby ste vedeli, že je pre vás daný interpret dostatočne zaujímavý. Mne sa to nedávno stalo pri dievčenskej skupine Florence Road z Írska. O to väčšie prekvapenie prišlo vzápätí, keď som zistila, že nie je čo viac spoznávať. Oficiálne správy v zahraničných médiách hovorili iba o debutovom singli Heavy z marca tohto roka.