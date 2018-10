Nechajte sa vtiahnuť do magického sveta, kde ožívajú kúzla

Píše sa rok 1953 a desaťročný Lewis Barnavelt sa sťahuje do mestečka New Zebedee v štáte Michigan, aby žil so svojím strýkom Jonathanom v strašidelnom starom dome, ktorý má tajomné tikajúce srdce. Lewis len nedávno stratil oboch rodičov a momentálne netúži po ničom inom ako normálnom detstve. Ako však čoskoro zistí, čaká ho niečo úplne iné. Strýko Jonathan je v skutočnosti priemerný, ale dobrosrdečný čarodejník. Zdroj: Forum film

Jeho susedkou a zároveň dobrou priateľkou je Florencia Zimmermanová – dobrá čarodejnica vyššej triedy. Strýkov dom pôvodne patril dvom veľmi zlým čarodejníkom - manželom Isaacovi a Selene Izardovým. Pred smrťou skonštruovali zlovestné hodiny, ktoré ukryli niekde v stenách domu. Ničivý mechanizmus neustále tiká a čaká na okamih magického usporiadania času, ktorý Izákovi umožní zo záhrobia zničiť a ovládnuť celý svet. Zdroj: Forum film ​Na Halloween sa Lewis rozhodne získať si nových priateľov a zapôsobiť na obľúbeného Tarbyho Corrigana. Na miestnom cintoríne sa pokúsi vyvolať mŕtvych, žiaľ vďaka jeho experimentu vstane z hrobu Selena Izardová. A čoskoro bude ešte horšie - duch zlej čarodejnice vypustí na svet zástup desivých príšer, s pomocou ktorých chce zničiť mesto. Lewis musí pozbierať všetku svoju odvahu, aby spolu so strýkom Jonathanom a pani Zimmermanovou zastavili Selenu v jej snahe dokončiť manželov diabolský plán. Podarí sa im zneškodniť mocné nadprirodzené sily a zachrániť tak svet ľudí?

Rodinný film TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI sa v slovenských kinách premieta od štvrtka 11. októbra.

