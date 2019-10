Do Štátneho divadla Košice sa vracia nová La Traviata

La Traviata, ktorú Verdi spolu s libretistom Francescom M. Piavem napísal podľa známeho románu Alexandra Dumasa Dáma s kaméliami, je azda najhranejšou svetovou operou. Aspoň podľa štatistík. V predchádzajúcej sezóne 2018/2019 zaznela podľa portálu operabase.com na operných pódiách takmer 800 krát v 195 rôznych naštudovaniach s bola na prvom mieste v rebríčku top opier. Zaujímavosťou je aj to, že do nového naštudovania sa Košičania pustili necelé dva roky od derniéry inscenácie režisérky Boženy Hanákovej. Tá sa v Košiciach hrala viac ako dvadsať rokov a dosiahla úctyhodný počet sto repríz. „Aj v dnešnej modernej dobe platí, že operný dom bez La Traviaty je ako spevák bez hlasu,“ hovorí šéfdirigent košickej opery, brazílsky dirigent Vinicius Kattah, ktorý novú inscenáciu hudobne naštudoval.

Zdroj: Joseph Marčinský

Režisérom staronového titulu v repertoári divadla je Alexander Medem, rodák z Milána s nemecko – peruánsko – ruskými koreňmi. „Rozhodol som sa osloviť tohto mladého režiséra po konzultáciách s našim šéfdirigentom. Je síce pomerne neznámy, ale už má za sebou úspešné inscenácie aj vo viedenskej štátnej opere,“ povedal k výberu režiséra riaditeľ opery Karol Kevický. Medzinárodný charakter inscenačného tímu dopĺňajú rakúska autorka scény a kostýmov Katharina Heistinger a v zahraničí oceňovaný slovenský tanečník Tomas Danielis, ktorý pripravil choreografie. „V La Traviate sú mnohé paralely s Verdiho životom. V čase, keď ju písal, žil už nejaký čas so svojou krásnou milenkou, sopranistkou Giuseppinou Strepponi, matkou troch nemanželských detí z jej predošlých vzťahov. Oženil sa s ňou až v roku 1859. Vo svojej košickej inscenácii poodhaľujem tieto biografické paralely z 19. storočia, prostredia naplneného súčasne erotikou aj poetikou, historickým realizmom aj neprirodzeným abstraktnom. Sám starý Verdi (doktor Grenvil) stojí väčšinu času na javisku a riadi osud milovanej Violetty, ako umeleckého stvárnenia vlastnej predstavy o ideálnej láske. Svoj pohľad však prehodnocuje, zisťujúc, že ideálna láska neexistuje. Preto sa rozhodne svoju hlavnú hrdinku zničiť, nechať ju zomrieť. Táto tragika odlúčenia, vyplývajúca z konfliktu medzi spiatočnícky orientovanou spoločnosťou a moderne mysliacimi jednotlivcami, bojujúcimi za vlastné sebaurčenie, je tým hlavným, čo nás v tomto starom ľúbostnom príbehu Alfreda alias Giuseppeho a Violetty alias Giuseppiny oslovuje aj dnes,“ približuje režisér Medem svoj pohľad na La Traviatu.

Zdroj: Joseph Marčinský

Aj hudobné naštudovanie prinesie divákom nové videnie resp. počutie slávnej opery. „Mojim zámerom nie je predviesť klasickú a tradičnú verziu, plnú vyumelkovaných prvkov. Pre mňa ako dirigenta je úlohou ísť do najmenších detailov Verdiho partitúry. Každý počul La Traviatu v minimálne desiatich rôznych nahrávkach. Ale počul ju niekto s Verdiho partitúrou v rukách? Kde sa vzali všetky tie vyumelkovanosti, rubáta, fermáty, zmeny textu, vynechané miesta s dôležitým hudobným významom...? Každopádne, tie „úpravy“ nie sú od Verdiho. Sú tým, čo nazývame „zlou tradíciou“. Niečím, čo niektorí speváci vytvorili alebo pridali pred desaťročiami, len aby sa cítili komfortnejšie pri spievaní a nahrávaní, a v súčasnosti to viac či menej všetci ostatní opakujú bez akéhokoľvek dôvodu. Verím, že to, čo budú diváci počuť, im umožní objaviť novú Traviatu. Nie Kattahovu, ale Verdiho!“ hovorí Kattah, ktorý sa podľa vlastných slov pripravoval s kópiou originálu Verdiho partitúry.

Zdroj: Joseph Marčinský

V šiestej košickej La Traviate sa diváci môžu tešiť aj na zaujímavé sólistické obsadenie. V postave Violetty alternujú domáca Michaela Várady a hosťujúca Mariana Hochelová, Alfreda stvárnia domáci Maksym Kutsenko a hosťujúci Raoni Hübner, Germonta si zahrá osvedčená dvojica Marián Lukáč a Marek Gurbaľ a v postave Flory sa predstavia domáce sólistky Myroslava Havryliuk a Viera Kállayová. „La Traviata bola moja prvá vážna operná skúsenosť. Dielo, ktoré som mala možnosť naštudovať v roku 1997, bolo pre mňa vtedy veľkou interpretačnou výzvou a ostáva ňou do dnes, pretože part Violetty je náročný ako spevácky, tak aj psychologicky,“ vraví o svojej postave Michaela Várady. Debut v postave Alfreda čaká v Košiciach na hosťujúceho tenoristu Raoni Hübnera. „Je to príbeh o láske – zakázanej láske hodnotenej spoločnosťou vtedajšej doby,“ dodáva Hübner. V ďalších postavách sa predstavia Anton Baculík, Václav Morys, Daniel Kfelíř, Marek Pobuda, Martin Kovács, Matúš Mazár, Michal Onufer, Mihály Podkopájev, Stanislava Kozubíková, Zuzana Orlovská, Ľubica Strapáčová, Pavol Spišský, László Havasi a Štefan Hundža.

Zdroj: Joseph Marčinský

