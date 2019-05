Vzrušujúci príbeh Samsona a Dalily sa vracia do košického divadla

Hoci Saint-Saëns napísal spolu 13 opier, najznámejšou a dodnes hrávanou je len jeho druhá Samson a Dalila. Zaujímavosťou je, že nemala premiéru v Paríži ani inde vo Francúzsku, ale 2. decembra 1877 v nemeckom Durínsku, vo Weimare, v nemeckom preklade. Na jej úspešnom uvedení sa podieľal aj Franz Liszt, veľký priateľ Saint-Saënsa. Francúzsky skladateľ chcel príbeh siláka Samsona, ktorý podľahne čaru krásnej Dalily, spracovať pôvodne ako oratórium, až neskôr sa rozhodol pre operu. Do košického divadla sa Samson a Dalila vracia druhý raz po takmer päťdesiatich rokoch, naposledy túto operu divadlo uviedlo v roku 1970.

Zdroj: Joseph Marčinský

„Táto opera sa stala nesmrteľnou najmä vďaka hudobným číslam – áriám Dalily, duetu Samsona a Dalily a inštrumentálnemu číslu ,,Danse Bacchanale“, ktoré je pevnou súčasťou svetového operného repertoáru. Treba podotknúť, že najmä árie Dalily sa stali vyhľadávanými koncertnými číslami repertoáru svetových mezzosopranistiek. Popularitu má toto dielo zaručenú aj vďaka tomuto faktu,“ hovorí dirigent Ondrej Olos. Ako dodáva zaujímavosťou je, že francúzsky skladateľ vytvoril dielo, v ktorom sa okrem oratórnych prvkov objavujú aj tradičné prvky talianskeho verizmu či dokonca gregoriánskeho chorálu, ale napríklad aj prvky komickej opery. „O to náročnejšie to bolo na prípravu,“ dopĺňa zbormajster Lukáš Kozubík. Práve pre zbor je Samson a Dalila veľkou výzvou. „Aj oratórne časti musí spájať s pohybovým vyjadrením, čo nie je vôbec jednoduché. Hoci to bude znieť ako klišé, pre zbor znamená táto opera ďalší posun,“ myslí si Kozubík.

Biblický príbeh Samsona a Dalily je príbehom o strate viery, ale aj príbehom o osudovej žene. Samotná opera podľa dramaturgičky Evy Mikuláškovej je v niektorých častiach azda najerotickejšou z celého repertoáru. „Mnohé texty či jednotlivé slová v sebe skrývajú aj niekoľko významov. Snažili sme sa tieto významy odhaliť, ale tak, aby sme neprekročili určité hranice,“ vysvetľuje Mikulášková. Podľa režiséra Romana Poláka aj z tohto pohľadu kladie Samson a Dalila vysoké nároky aj na samotných sólistov, najmä po hereckej stránke. „V našom inscenačnom koncepte sme však chceli poukázať aj na iné stránky tohto známeho príbehu. Sú tam isté odkazy na holokaust a aj na čoraz nebezpečnejšie sa šíriaci extrémizmus,“ dopĺňa Polák.

Zaujímavé zloženie má aj sólistické obsadenie nového titulu v repertoári košickej opery. Dalilu spievajú domáca Myroslava Havryliuk a hosťujúca Alena Kropáčková, pre ktorú je to prvá veľká postava v Košiciach. Košický debut čaká v postave Samsona na maďarského tenoristu Bélu Gipperta Turpinszkého. Druhým Samsonom je domáci Titusz Tóbisz. „O postave Dalily sníva každá mezzosopranistka. Neobyčajne krásna hudba, ktorá v sebe ukrýva veľmi „zaujímavé“ technické „darčeky“. Aj preto je táto rola indikátorom profesionality a vyžaduje si interpretačné skúsenosti. „Byť Dalilou znamená nielen rolu zaspievať, ale aj zahrať hrdinku. Páči sa mi stvárňovať takéto postavy. Sú farebné a žiarivé,“ hovorí Havryliuk, ktorá priznala, že spočiatku mala isté pochybnosti o tom, či nie je ešte pre jej hlas priskoro pustiť sa do takejto náročnej postavy. Potvrdila aj slová o náročnosti tejto opery. „Musíme na scéne hrať v medziach napísaného hudobného textu, keďže skladateľ doňho vložil celý emočný svet. Je to nesmierne dôležité. Vedieť v hereckej akcii prečítať a interpretovať hudobné majstrovstvo skladateľa. Pán režisér nám dáva príležitosť na sebarealizáciu a vlastnú interpretáciu. Pozdáva sa mi to a som za to vďačná. Som presvedčená, že každý si v novej inscenácii nájde pre seba niečo zaujímavé,“ dodáva Havryliuk.

Titusz Tóbisz krátko po Otellovi dostáva šancu spievať ďalšiu veľkú tenorovú úlohu, Samsona. „Samson a Dalila je pre mňa tiež jedna z tých vytúžených opier. Obzeral som sa po nej už pred desiatimi rokmi. Vyhľadával som nahrávky, učil som sa árie. Ale nebude to ľahký oriešok. Skôr to bude tvrdý boj. Je to veľmi dramatické a veľmi vysoké. Bude to také samsonovské,“ povedal o Samsonovi pár týždňov pred premiérou Titusz Tóbisz.

V realizačnom tíme pripravovanej premiéry sú aj kostýmový výtvarník Peter Čanecký, scénografka Adéla Hajduová. O choreografie sa postarala Ivana Kučerová. V ďalších postavách sa predstavia domáci aj hosťujúci sólisti Marek Gurbaľ, poľský barytonista Lukasz Motkowicz, Michal Onufer, Mihály Podkopájev, Ján Galla, Apostol Milenkov. V epizódnych úlohách sa predstavia Pavol Spišský, Zdenko Vislocký, Anton Baculík, Maksym Kutsenko, Štefan Hundža a Martin Kovács.

