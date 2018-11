Spoznajte príbeh Kataríny Veľkej na Bratislavskom hrade

Peterhof na vás čaká na Bratislavskom hrade. Darujte svojim blízkym na Vianoce príbehy, do ktorých vás vtiahnu vzácne exponáty. Niektoré z nich dokonca prvýkrát opustili priestory ruského Peterhofu a môžete ich vidieť do konca marca na výstave Zlatý vek Peterhofu - od Petra I. po Katarínu II.

Výstava predstavuje život na cárskom dvore v Peterhofe, ktorý začal budovať Peter I. a pôsobili na ňom mnohí významní ruskí panovníci. Medzi nimi aj legendárna Katarína II., už za svojho života nazývaná Katarína Veľká. V tejto podivuhodnej žene sa nezvyčajným spôsobom spájali sklony k pôžitkárstvu a prehnaná pracovitosť či vznešenosť panovníčky a jednoduchosť v živote. Dlhé obdobie panovania imperátorky sa zapísalo do dejín Ruska ako Zlatý vek.

Rozhovor s riaditeľom Slovenského národného múzea – Historického múzea Petrom Bartom.

Čo bolo pri organizácii výstavy najťažšie?

Výstavu sme pripravovali vyše roka. Najťažšie bolo dostať zbierkové predmety nepredstaviteľnej hodnoty na Slovensko tak, aby boli dodržané všetky podmienky, ktoré sú na prepravu zbierkových predmetov kladené. Štátne múzeum Peterhof bolo k naším požiadavkám o zapožičanie predmetov veľmi ústretové, ale na druhej strane pravidlá zapožičania boli nastavené veľmi prísne.

Ako vyzerá preprava vzácnych exponátov z jedného miesta na druhé?

Prepravu zbierkových predmetov vykonáva špecializovaná firma. Tá má skúsenosti , ako treba zaobchádzať so vzácnymi predmetmi. Existuje viacerospôsobov prepravy, či už nákladnými autami alebo letecky. Podrobnosti ale z logických a predovšetkým bezpečnostných dôvodov nemôžem uvádzať. Môžete si byť istí, že počas prepravy exponátov platili prísne bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich bol aj policajný doprovod.

Dostali ste nejaké špecifické požiadavky či usmernenia pri inštalácii výstavy, prípadne pri manipulácii s jednotlivými exponátmi?

Už pri tvorbe výstavy a detailného zoznamu predmetov sme vzájomne komunikovali o ochrane a manipulácii so zbierkovými predmetmi. Veľký dôraz sme kládli na citlivé zaobchádzanie s odevmi, ktoré sú veľmi chúlostivé na klimatické podmienky.

Zdroj: Peterhof

Podarilo sa vám na Bratislavský hrad dostať aj exponáty, ktoré nikdy neopustili brány Peterhofu?

Áno, výnimočne sa to podarilo a ja som rád, že práve nám. Veľká časť predmetov, ktoré môžu návštevníci vidieť do konca marca na spomínanej výstave, doteraz nikdy neopustila brány Peterhofu. Považujem to za prejav veľkej dôvery zo strany ruského partnera smerom k Slovenskému národnému múzeu ako organizátorovi výstavy. Je to pre mňa veľká česť.

Jednotlivé exponáty sú poistené. Ktorý z nich je v tomto smere najdrahší?

Najdrahším predmetom je porcelánová plastika psíka. Je vytvorená na základe podoby obľúbeného psíka Kataríny II. - malého talianskeho chrtíka, ktorého si dala zvečniť po jeho smrti.

Zdroj: Peterhof

Prečo by mal na výstavu prísť niekto, kto o ruskej histórii veľa nevie. Čím by ste ho presvedčili?

Výstava približuje svet ruského panovníckeho dvora, ktorý nie je nášmu prostrediu veľmi známy. Prostredníctvom osobných predmetov sa atraktívnou multimediálnou formou dostaneme do 18. storočia a vieme si predstaviť život vysokej šľachty. Vďakamožnosti vidieť exponáty zblízka si návštevník výstavy vie živo predstaviť každodenný život a zábavu panovníkov. Ako príklad by som uviedol motív cesty lásky na jednom z vystavených vejárov. V tej dobe bolo prirodzené prenášať informácie zo života na predmety, ktoré boli používané pri bežných činnostiach.

Výstava Zlatý vek Peterhofu - od Petra I. po Katarínu II. bola veľká výzva, čo bude nasledovať po nej?

Budúci rok pripravujeme výstavu pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Okrem toho už dnes môžem prezradiť, že sme sa na základe výbornej spolupráce so Štátnym múzeom Peterhof rozhodli pripraviť pokračovanie aktuálnej výstavy a to Strieborným vekom Peterhofu. Výstava nás prenesie do 19. storočia do čias vlády dynastie Romanovovcov, ktorej príbeh a smutný osud cára Mikuláša II. dodnes fascinuje nielen historikov, ale aj súčasníkov.

Lístky je možné zakúpiť cez alebo v pokladni múzea.

