Kostra v holandskom kostole môže prepísať históriu: Našli pozostatky legendárneho d'Artagnana?

Kostra nájdená pri opravách kostola v Maastrichte môže patriť slávnemu francúzskemu mušketierovi d'Artagnanovi, informovala agentúra AFP s odkazom na miestne médiá. Šľachtic, ktorý sa stal predobrazom pre román Traja mušketieri spisovateľa Alexandra Dumasa staršieho, zomrel v holandskom meste pred viac ako 350 rokmi.
