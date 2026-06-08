Veľká zmena na cestách: Otáčanie na semafore už nebude automaticky zakázané

BRATISLAVA - Otáčanie sa na križovatke so svetelnou signalizáciou, teda semaforom, už po novom nebude zakázané. Aktuálne sa na svetelnej križovatke vodiči otočiť môžu, iba ak im to dovoľuje dopravná značka. Od septembra to bude naopak - otáčanie bude automaticky dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú už schválila Národná rada SR. Na stole ju ešte má prezident SR Peter Pellegrini.
„Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento v súčasnosti platný zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek),“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré so zmenou prišlo. Poukázalo, že generálne dovolenie otáčania je jednoduchšou, logickejšou a zrozumiteľnejšou alternatívou.