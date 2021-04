VIDEO z RTVS baví Slovákov: Tento muž si podal našich politikov!

Peter Marcin vo svojej šou Neskoro večer, ktorú RTVS vysiela v sobotu večer, spovedá trojicu zaujímavých hostí. Počas poslednej odvysielanej epizódy bol jedným z nich moderátor a spevák Šorty. Ten divákov pobavil vydarenou imitáciou slovenských politikov, ktorá sa teraz vo veľkom šíri sociálnymi sieťami.

Šorty počas rozhovoru s Marcinom prezradil, že ešte v časoch, keď sa venoval najmä beatboxu a imitovaniu slovenských a českých raperov, dostal pozvanie do rádia, v ktorom dnes pracuje. Keďže hľadali vtipného človeka, ktorý by zaujal mladších poslucháčov, rozhodli sa dať mu šancu. A vyplatilo sa im to.

Mladík, ktorý sa netají tým, že je Róm, to však v živote nemal vždy takéto jednoduché. Často sa totiž stretol s predsudkami. Ako absolvent obchodnej akadémie s výbornými jazykovými schopnosťami a strojopisom si totiž nevedel nájsť prácu v odbore. „Ľudia na pohovoroch videli tmavšieho, hneď tam boli predsudky. Na strednom Slovensku je to také. Bolo to také, že mi to nikto nepovedal do očí, ale ja som vnímal tie pohľady, že ma niekto zbadal vo dverách a hneď, že čo tam vlastne chcem. Proste nemal som šancu, bol som automaticky odpísaný,” prezradil Dušan.

