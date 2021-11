Marcinov hriešny tanec s Minichovou: Fúúú, to kde máš tie ruky?!

BRATISLAVA - Len aby si to s ním herečkin priateľ neprišiel vybaviť ručne-stručne! Peter Marcin sa vo svojej šou Neskoro večer rozhodol zatancovať si choreografiu z filmu hriešny tanec s Milenou Minichovou. No jeho ruky najprv skončili tam, kde nemali...

Herečka Milena Minichová miluje muzikály a rada by si opäť v nejakom zahrala. Ešte za študentských čias bola súčasťou projektu Hriešny tanec, a tak sa moderátor rozhodol aspoň trochu jej sen o návrate do muzikálu splniť.

Zdroj: RTVS

Vyzval ju teda do tanca. A samozrejme, nemohla chýbať ani povestná zdvíhačka. Napriek tomu, že Marcin kedysi takmer vyhral Let‘s Dance, predsa len nie je profík, a tak Minichovú dvíhal trochu komicky, možno až nevhodne... Najprv si ju totiž podržal za zadok a potom to už konečne vyšlo. Slovami sa to ale opísať nedá, pozrite si video.

