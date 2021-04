RTVS šokuje: Začali nakrúcať svetovo úspešnú šou a moderátormi budú... To vážne?!

Týchto dvoch by ste spolu nečakali!

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA - Fanúšikovia kulinárskych šou sa majú na čo tešiť. RTVS totiž začala pripravovať slovenskú verziu svetovo populárneho projektu The great bake off, ktorý u nás ponesie názov Pečie celé Slovensko. Čo bude pointou, je teda zrejme už každému jasné, no čo je naozaj prekvapivé, sú mená moderátorov, ktorí budú súťažou sprevádzať...