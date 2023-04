Mrazivá minulosť slovenského moderátora: 7 rokov žil BEZ VODY, ELEKTRINY A PLYNU… Veľmi som sa hanbil!

BRATISLAVA - Už celých 10 rokov je Dušan Berky (31), známy pod prezývkou Šorty, neodmysliteľnou súčasťou rádia Európa 2. No hoci dnes je výraznou osobnosťou rozhlasového éteru a v živote sa mu darí, v minulosti toľko šťastia nemal. Celých 7 rokov žil bez vody, elektriny a plynu. Spolužiaci o tom netušili... Veľmi sa za to hanbil!

Moderátor Dušan Berky, známy pod prezývkou Šorty, prijal pozvanie do podcastu Števa Martinoviča a Mišky Majerníkovej s názvom Marakua. A hoci sa vedelo, že nepochádza z "bohatých" pomerov, nikto doposiaľ netušil, ako veľmi zlé to u nich doma reálne bolo. Ako malý žil v obci Lieskovec pri Zvolene, no keď mal 15, rodina sa presťahovala do Zvolenskej Slatiny.

„Začali sa nejaké finančné problémy, pôžičky, musel sa predať byt a kúpiť dom, ktorý je lacnejší, v nejakej blízkej obci. A z prachov, ktoré zostali, sa vyrovnali dlhy,“ prezradil Šorty. Tým sa však problémy len začali. „Môj otec tam vyrastal a tam sa stretol s tými ľuďmi, ktorí ho stiahli opäť do toho alkoholizmu neuveriteľného a začalo sa to. Prišli sme o elektriku, prišli sme o plyn, prišli sme o vodu a o takéto extrémy, ktoré si normálny človek dnešný nevie poriadne predstaviť,“ prekvapuje moderátor.

To ho napokon takmer stálo vzdelanie. Namiesto učenia sa totiž venoval písaniu textov piesní a veril, že si ho niekto raz všimne. Na školu však nekašľal, chcel sa vzdelávať, ale... „Prídete zo školy, máte sa učiť, ste hladný, je vám zima, máte v hlave, že na tú cestu domov zo školy ste si požičiavali od spolužiaka a teraz to nehovorím preto, že sa ľutujem. Ale to sú také drastické veci. Chcete sa umyť, umyjete sa v zohriatej vode v hrnci, učíte sa pri sviečke večer? No nie, idete radšej von s kamarátmi a nechcete byť doma v tme, pretože nemáte ani tú telku, ani komp,“ pokračoval.

Galéria fotiek (4) Dušan Šorty Berky

Zdroj: RTVS

Obchodnú akadémiu sa mu napokon dokončiť podarilo. A o jeho ťažkých pomeroch dokonca nikto v škole ani len netušil, hoci takto žil celých 7 rokov. „Oni nevedeli, ja som vždy prišiel čistý do školy, vždy som mal umyté zuby, aj keď nad ránom, keď som chodil do školy, v zime bola ešte tma, tak som si pri sviečke umýval zuby. Aj moja sestra. My sme vždy boli vzorní, aj preto sme to skrývali. Ja som sa hanbil strašne,“ priznal Šorty.

O to viac je vďačný za všetko, čo dosiahol a čo dnes má. „Keď som sa presťahoval sem a dal som si horúcu sprchu po rokoch, wau. Zapol som si svetlo alebo som si kúpil playko. Alebo kúpil som si telku. To boli krásne méty, ktoré som dosiahol a po ktorých som túžil tých 7,5 alebo 8 rokov. Wau, to bol úžasné,“ dodal moderátor, o ktorom toto tajomstvo z minulosti doposiaľ tušili len jeho najbližší.