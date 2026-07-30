Zabudnutý recept z kláštora: Mnísi objavili nápoj, ktorý môže byť predchodcom Coca-Coly

RÍM - V lekárni kláštora svätého Marka vo Florencii sa našiel recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. V stredu to oznámili tamojší mnísi, informuje o tom agentúra DPA.
Dosiaľ neznámy recept objavili počas upratovania archívu. Dominikánsky mních Manuel Russo uviedol, že vyblednutá reklama propagovala „posilňujúci vínny elixír“ vyrobený z listov koky a kolových orieškov, ktorý svojho času patril medzi najpredávanejšie produkty lekárne.
V reklame je nápoj opisovaný ako tonikum určené na zmiernenie fyzickej a duševnej vyčerpanosti, bolestí hlavy a slabosti spojenej so starobou alebo „mimoriadnou námahou“. V recepte sa uvádza 30 gramov kolových orieškov, desať gramov bolívijských listov koky a jeden liter alkoholovej zmesi. Za rok vzniku pravdepodobne najznámejšieho kolového nápoja sa považuje rok 1886, keď americký lekárnik John Stith Pemberton pripravil pod názvom Pemberton’s French Wine Coca tonikum z listov koky a kolových orieškov, ozrejmuje DPA.
Keď prohibícia znemožnila používanie pôvodnej receptúry, Pemberton nahradil alkohol vodou a cukrovým sirupom, čím vytvoril nápoj, z ktorého sa neskôr stala Coca-Cola. Novo objavený taliansky recept je o niekoľko desaťročí starší než Pembertonov nápoj, ale podľa Manuela Russa neexistujú žiadne dôkazy o ich priamej súvislosti. DPA uvádza, že presný recept na Coca-Colu je stále obchodným tajomstvom a pozná ho len malý počet zamestnancov. Sú viazaní prísnymi dohodami o mlčanlivosti a utajovaná je aj ich totožnosť.